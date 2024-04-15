Экс-аналитик ЦРУ: Россия сравняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, на данный момент украинская армия находится по сути на открытой местности, и эти ракеты буквально сравняют с землей эти позиции, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, планирующие бомбы также могут поражать глубокозаглубленные подземные бункеры.

Кроме того, Джонсон отметил, что Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нейтрализации украинских беспилотников. Он заключил, что Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает.

Ранее американский экс=разведчик Тони Шаффер заявил, что американская сторона не смогла помешать российскому президенту Владимиру Путину.