Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал арест
Обвиняемый в причастности к нападению на концертный зал «Крокус сити холл» Назримад Лутфуллои обжаловал решение о своем аресте, сообщили в Басманном суде Москвы.
Как сказали в суде, в суд поступила апелляция Лутфуллои на решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, передает ТАСС. Жалоба будет позднее рассмотрена Мосгорсудом.
Напомним, 29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои.