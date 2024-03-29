Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Tекст: Алексей Дегтярев

Его арестовали до 22 мая, передает ТАСС.

Между тем адвокат подозреваемого Маргарита Хорева заявила, что ее клиент частично признал вину, и пояснила, что большего пояснить не может, поскольку с нее взята подписка о неразглашении.

Ранее сообщалось, что Лутфуллои задержали у здания «Крокус Сити Холла» за вызывающее поведение. 23 марта он хамил полицейским, использовал нецензурные выражения в общении с правоохранителями.