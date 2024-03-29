Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.6 комментариев
Арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»
В пятницу по решению Басманного суда под арест помещен девятый подозреваемый по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье Назримада Лутфуллои.
Его арестовали до 22 мая, передает ТАСС.
Между тем адвокат подозреваемого Маргарита Хорева заявила, что ее клиент частично признал вину, и пояснила, что большего пояснить не может, поскольку с нее взята подписка о неразглашении.
Ранее сообщалось, что Лутфуллои задержали у здания «Крокус Сити Холла» за вызывающее поведение. 23 марта он хамил полицейским, использовал нецензурные выражения в общении с правоохранителями.