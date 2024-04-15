Взрыв прогремел в украинском городе Днепре

Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».5 комментариев
Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Они сдались военнослужащим группировки «Центр» на Авдеевском направлении, девять десантников десантного взвода элитной бригады сдались у Водяного в ДНР, указали в министерстве, передает ТАСС.
Бойцы ВСУ обратились к военным ВС России и сложили оружие.
Пленный украинский десантник Валерий заявил, что командование ВСУ не думает о бойцах, отправляя их в бой, «как на погибель». Когда группа начала сдаваться в плен, украинская армия начала обстреливать их.
«Получается, мы уже проигрышный вариант. Мы им уже не нужны. Попал в плен и благодаря этом остался жив. В ВСУ хуже, чем в российском плену», – сказал он.
Другой военнопленный Александр заявил, что руководство украинской армии не заботят простые бойцы. Оно не желает оценивать обстановку на позициях, и отправляет людей на смерть.
Пленные сообщили, что на Украине отсутствует профессиональная военная подготовка, а также не готовят необходимые подкрепления. Российские военнослужащие же относятся к пленным достойно, отметили в Минобороны России.
Для тех бойцов ВСУ, кто желает сохранить себе жизнь, есть отдельный канал связи – радиочастота 149200 с особым позывным «Волга». По ней те, кто хочет сложить оружие, получают инструкции по сдаче.
В пятницу ведомство сообщало, что за семь дней в плен сдался 21 украинский военнослужащий.
BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление
Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».
Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.
Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ теряют все больше людей с каждым днем
ВСУ с каждым днем теряют больше солдат, чем когда-либо прежде, неудивительно, что украинская армия «разваливается», сказал Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money, передает РИА «Новости».
ВСУ, теряя все больше людей, откатываются назад, как и немецкая армия в последние месяцы Второй мировой войны. Такое случается в конце конфликтов, люди пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях.
«Это происходит и на Украине», – добавил эксперт.
Потери ВСУ составили свыше 500 тыс. человек, и число растет. Продолжение поддержки Украины бесчеловечно, это лишь увеличивает количество погибших, поэтому нужно остановить конфликт.
«[Президент России Владимир] Путин выиграл», – заключил он.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинская армия не способна остановить ВС России.
Действия США – «фантазия, основанная на проекции их внутренних целей — навредить Путину, Россия, русские плохие», сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
Вашингтон попытался заставить Евросоюз поверить, что Украина станет «готовой к использованию», в этом вопросе он ошибся «по всем пунктам».
Экс-разведчик добавил, что администрация президента США Джозефа Байдена считала Украину источником активов и ресурсов для Евросоюза, по задумке, ЕС должен был получить там нефть, газ, пшеницу.
Но конфликт обернулся тем, что Россия превзошла страны Запада в военном производстве. Российская сторона, по его мнению, демилитаризирует НАТО, а не Украину.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Россия способна уничтожить армии НАТО в любое время.
Постпред ООН Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для суверенитета, выполнив условия России
На заседании Совбеза ООН Небензя выразил уверенность, что Украина давно бы добилась мира, если бы хотела. По его словам, Киеву хорошо известны справедливые и обоснованные требования к Украине, лежащие в основе СВО, которые нужно просто выполнить, и тогда она сохранит суверенитет, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку».
Минобороны показало уничтожение подразделений ВСУ авиаракетами «Тулумбас»
Эти неуправляемые авиационные ракеты ударили по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Авдеевском направлении, передает Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства.
Отмечается, что удар наносили по заданным координатам.
В опубликованном министерством ролике запечатлены удары ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм, каждый Су-25 нес по 10 таких ракет.
Находившийся в районе цели беспилотник зарегистрировал уничтожение целей на позициях ВСУ.
После запуска ракет экипажи провели противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулись на аэродром. Все цели были успешно поражены.
В феврале Минобороны сообщало об обстреле украинских подразделений на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас».
Французский политик Филиппо: Украине Зеленского пришел конец
Комментируя слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что обстановка на восточном фронте существенно обострилась, а также опрос, проведенный Институтом стратегических исследований военной школы (IRSEM), Филиппо сделал вывод о конце Украины Зеленского, передает РИА «Новости».
Политик счел фальшивыми результаты опроса о том, что якобы 51% французов хотят поехать сражаться на Украине. Он обратил внимание на распределение в опросе на дружественные и враждебные страны, которое прямо совпало с интересами, описанными в стратегии НАТО.
Филиппо также отметил рост напряженности на Ближнем Востокеи возможную необходимость перенести туда театр военных действий. По его словам, НАТО пытается манипулировать обществом и шантажировать этой военной пропагандой, он призвал к деэскалации и мире повсюду.
Ранее экс-командующий войсками Британии Ричард Бэрронс заявил, что Украине грозит поражение в 2024 году.
Главком ВСУ Сырский сообщил о существенном обострении фронта на трех направлениях в Донбассе.
Депутат Госдумы Колесников заявил, что ВСУ хотели убить его из HIMARS за участие в СВО
Колесников рассказал, что удар был нанесен днем, когда все были на работе. По его словам, скорее всего, за ним следили, ведь полтора месяца назад в этот же дом уже пытались дважды попасть: один снаряд не разорвался, второй пролетел мимо, передает РИА «Новости».
Депутат пояснил, что после предыдущих обстрелов в этом доме старались не ночевать, но иногда приезжали туда за личными вещами.
В четверг ВСУ обстреляли город Днепрорудное в Запорожской области, полностью разрушен частный дом.
Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, в котором находился бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По предварительным данным, он получил ранение. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.
Эксперт Криволап: На Украине не смогли засечь уничтожившую Трипольскую ТЭС ракету
Украинский эксперт отметил, что Киев и его округи защищают ЗРК Patriot и другие системы, которые получают данные со спутников и с летающих вдоль западной границы Украины самолетов AWACS, передает РИА «Новости».
Криволап считает, что уничтожившая ТЭС ракета имела малый тепловой след и радиолокационную заметность, она летела очень низко над поверхностью, а значит, ее невозможно засечь ни спутникам, ни AWACS.
Эксперт заключил, что Киеву не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством.
Ранее на Украине признали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена.
Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале подчеркнул «ювелирность работы наших ракетчиков».
Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели преследуют ВС России.
Мужчина заявил, что все его средства целиком уходят на проживание, единственным выходом остается просить милостыню в метро, передает «Царьград».
Весь его заработок за три недели ушел исключительно на то, чтобы оплатить жилье.
«Нафиг оно надо сюда ехать? Чтобы что? Работать просто для того, чтобы просто поплатить по счетам? Это что, жизнь называется?», – приводит его слова издание.
В феврале британское издание Telegraph сообщало, что около 15 тыс. украинских беженцев в Британии стали бездомными с июня 2022 года.
Пасечник: При ударе ВСУ по машзаводу в Луганске повреждены жилые дома
Пасечник в своем Telegram-канале уточнил, что несколько ракет ВСУ выпустили по машзаводу, где планировался запуск производства, куда, предполагалось трудоустроить несколько десятков жителей.
По словам главы ЛНР, данные о пострадавших уточняются, удар ВСУ пришелся также на жилые дома.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, пострадал автовокзал.
Генерал-майор Ворожцов: Большинство взрывов машин происходит из-за недооценки опасности водителем
«Если кто-либо считает, что входит в группу риска и видит хоть небольшую вероятность подрыва своего автомобиля, он должен всегда возить с собой досмотровые зеркала на длинной ручке с подсветкой, чтобы найти взрывное устройство в затемненном месте или в ночное время. И перед тем, как открыть дверь в салон, нужно осматривать авто с четырех сторон без зеркала», – пояснил Виталий Демидкин, ветеран ФСБ и подразделения «Альфа».
«Конечно, взрывные устройства сейчас изготавливают такие, которые и по цвету, и по форме похожи на детали автомобилей. Поэтому, я думаю, не каждый водитель сможет его распознать, и даже не каждый сотрудник правоохранительных органов. В идеале тем, кто подозревает возможность покушения против себя, нужно пройти курсы подрывников – в той мере, в которой они доступны для гражданских, чтобы уметь точно определять взрывное устройство», – добавил он.
«Вообще, исходным принципом здесь является именно контрразведывательная и профилактическая деятельность. Эти преступления должны максимально полно выявляться еще на этапе планирования. Но если у того, кому угрожает опасность, нет возможности привлечь для защиты таких специалистов и автомобиль не находится под постоянной персональной охраной, тогда нужно научиться выявлять СВУ самому», – подтвердил Владимир Ворожцов, генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике.
«Автомобиль проверяется не только с помощью зеркала на шесте, но и видеокамеры. В том, чтобы научиться видеть инородное тело под днищем авто, нет никакой высокой науки. Сотрудники Росгвардии, на которых возлагают обязанности по охране и обороне объектов, учатся этому за два занятия. Еще каждому водителю нужно загнать свою машину на яму в сервис и изучить днище. Потому что появление детали, не предусмотренной конструкцией машины, видно в любом случае, даже если она крепится на магнит и хорошо замаскирована», – подчеркнул специалист.
«Для выявления взрывчатки используются также газоанализаторы – их ставят рядом с машиной и они реагируют на различные взрывчатые вещества. Но они очень дорогие и я не уверен, что доступны гражданским. А вот натренированные собаки могут почти безошибочно реагировать на несколько типов взрывчатки. Так что можно завести четырехлапого друга, прошедшего подготовку в кинологической службе», – указал собеседник.
«В общем, найти взрывчатку с помощью досмотровых зеркал и камер, а также с помощью собаки может любой гражданский, прошедший, так сказать, курс молодого бойца именно по этому направлению. Могу точно сказать: 90% всех покушений со взрывом автомобилей происходит из-за недооценки опасности самим объектом покушения», – резюмировал генерал.
В пятницу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров получил травмы руки и ноги после взрыва машины на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».
Представитель экстренных служб рассказал, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство. Сейчас жизни Прозорова ничего не угрожает.
Следственное управление СКР по САО возбудило уголовное дело. Следователи с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура Москвы контролирует расследование.
Прозоров в последние годы жил в России и занимался расследованиями преступлений киевского режима.
Bloomberg: Цены на газ в Европе выросли после российских ударов по украинским хранилищам
По данным Bloomberg, стоимость европейских газовых фьючерсов выросла уже на 9,5%, что стало рекордным показателем за последние три недели. Это произошло на фоне опасений выхода из строя украинских хранилищ, которые подключены к газовым сетям Евросоюза.
Украина обладает одними из самых больших газовых хранилищ в Европе и активно использует их для хранения импортного газа, отмечает издание. В этом году Киев предлагает иностранным трейдерам забронировать до 10 млрд кубометров своих хранилищ, что составляет около трети от их общего объема.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Европа усилила свою зависимость от российского СПГ за год и выясняла, какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ.
Зеленский рассказал студентам из Черновцов, что «один человек» смог запугать свое окружение, после чего подразделение отошло, и погибло большое количество других людей, передает РИА «Новости».
По его словам, командира, давшего приказ об оставлении позиций, нашли правоохранители. Зеленский считает, что такие люди должны отвечать по закону и их нельзя обобщенно всех амнистировать.
Ранее группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в видеообращении заявила о желании сложить оружие.
Также был обнаружен приказ главкома ВСУ Александра Сырского, где признается дезертирство в украинской армии.
Решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались «российские авиаудары по гражданской энергетической инфраструктуре», передает ТАСС.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала поставку Patriot частью усилий Германии по укреплению защиты Украины и общего мирного порядка.