Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».0 комментариев
Армия Израиля ожидает решения правительства об ответе на удар Ирана
Подполковник ЦАХАЛ Лернер: Решение об ответе Ирану примет правительство Израиля
Представитель Армии Израиля подполковник Питер Лернер заявил телеканалу Sky News, что в воскресенье правительство соберется и примет решение об ответном ударе Израиля.
Как заявил Лернер, отвечая на вопрос, ответит ли Израиль, сегодня правительство Израиля соберется, примет решение и даст соответствующие указания военным, передает РИА «Новости».
Между тем глава МИД ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская республика Иран не будет продолжать оборонительные операции, но в случае необходимости защитит свои законные интересы от любой новой агрессии, передает ТАСС.
Ранее в иранских аэропортах рейсы отменили до утра понедельника.