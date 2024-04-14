Взрывы прозвучали над Иерусалимом

Tекст: Антон Антонов

Сработал сигнал воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Al Arabiya сообщает о взрывах в Эрбиле, столице автономного региона Иракский Курдистан. Сообщается, что на город совершена ракетная атака.

Sky News Arabiya заявляет, что американские силы ПВО на базе в Эрбиле сбили три запущенных Ираном в сторону Израиля беспилотника.

По данным CNN, ни один беспилотник или баллистическая ракета, которые выпустил Иран по Израилю, на данный момент не смогли поразить ни одну цель в еврейском государстве.

В Иордании, силы ПВО которой, по данным СМИ, сбивали летящие в сторону Израиля иранские БПЛА и крылатые ракеты, осколки сбитых ракет упали на Амман и в других частях королевства, кое-где вызвав пожары, передает РИА «Новости» со ссылкой на al Hadath.

Напомним, СМИ сообщали, что военные Ирана следят за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то станет следующей целью.