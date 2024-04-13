Перинатальный центр в Оренбурге эвакуировали из-за паводка

В Оренбурге из-за паводка эвакуировали более 80 человек из перинатального центра

Tекст: Вера Басилая

Такое решение было принято в связи с тем, здание роддома находится вблизи зоны подтопления, следует из сообщения в Telegram-канале Минздрава.

Министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, пациенток из гинекологии – эвакуировали на автобусах, все пациенты перинатального центра были доставлены в Областной перинатальный центр при ООКБ №2.

Ранее в Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов начали строить дамбы.

Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.