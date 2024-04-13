Защита от воды: Жители Оренбурга строят дамбы, Казахстан углубляет русло Урала

В рамках защиты от паводка жители Оренбурга строят дамбы, а в Казахстане углубляет русло Урала

Tекст: Денис Тельманов

В Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов на улице Донковцева начали строить дамбы, чтобы защитить свои жилища от подтопления. Власти города направили им пять самосвалов с глиной и погрузчик.

Глава Оренбурга Сергей Салмин поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

«Я хочу сказать огромное спасибо активным жителям за неравнодушие к своим районам, своим домам», – передает его слова ТАСС.

В Казахстане, куда в ближайшие дни должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, ведутся работы по углублению устья реки Урал. Ожидается, что глубина устья увеличится с 40 до 200 сантиметров.

«Проведение этих работ будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Урал в Каспий», – отметили в администрации Атырауской области Казахстана.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в ряде регионов Казахстана, граничащих с Российской Федерацией.