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    Для Пекина острая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России предложат формулу «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    49 комментариев
    13 апреля 2024, 02:11 • Новости дня

    Защита от воды: Жители Оренбурга строят дамбы, Казахстан углубляет русло Урала

    В рамках защиты от паводка жители Оренбурга строят дамбы, а в Казахстане углубляет русло Урала

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за рекордного паводка на реке Урал жители Оренбурга возводят защитные сооружения, а власти Казахстана углубляют русло реки в ожидании прихода «большой воды» из России.

    В Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов на улице Донковцева начали строить дамбы, чтобы защитить свои жилища от подтопления. Власти города направили им пять самосвалов с глиной и погрузчик.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

    «Я хочу сказать огромное спасибо активным жителям за неравнодушие к своим районам, своим домам», – передает его слова ТАСС.

    В Казахстане, куда в ближайшие дни должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, ведутся работы по углублению устья реки Урал. Ожидается, что глубина устья увеличится с 40 до 200 сантиметров.

    «Проведение этих работ будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Урал в Каспий», – отметили в администрации Атырауской области Казахстана.

    Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в ряде регионов Казахстана, граничащих с Российской Федерацией.

    11 апреля 2024, 08:52 • Новости дня
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    Оренбургский губернатор заявил о катастрофическом сбросе воды с дамбы в районе Орска
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой, за сутки вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».

    При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.

    «Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.

    Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.

    Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.

    Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    12 апреля 2024, 12:40 • Новости дня
    В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
    В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Оренбурге проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией, звучит сирена, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

    В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучит сирена, это не учебная тревога, проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией в Оренбурге.

    Салмин сообщил, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба.

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    12 апреля 2024, 04:50 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает расти и к утру 12 апреля достиг 1115 см, сообщили в райадминистрации. За всю историю наблюдений это самый высокий показатель.

    «Уровень воды в Урале: в 00.00 (22.00 11 апреля по Москве) – 1103 см, в 2.00 (00.00 мск) – 1109 см, в 4.00 (2.00) – 1115 см», – передает сообщение ТАСС. При этом вода в реке Урал продолжает прибывать.

    Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг максимума и составляет 1087 см.

    Паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе более 2,1 тыс. детей. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.

    По данным губернатора, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей, причем указанная сумма является предварительной, так как вода еще не отошла, полноценно к обследованию территории власти региона еще не приступили

    При этом Паслер подчеркнул, что объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой и за сутки вырос в десятки раз.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    10 апреля 2024, 23:51 • Новости дня
    Вода подошла к многоквартирным домам в Оренбурге

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбурге, который страдает от паводка, вода подошла к многоквартирным домам, но риск затопления на данный момент отсутствует, сообщил глава города Сергей Салмин.

    Отвечая на вопросы о возможном отключении воды в Оренбурге, Салмин заявил в Telegram, что сейчас «угрозы остановки Южно-Уральского водозабора нет», очистные сооружения функционируют штатно.

    При этом он подчеркнул, что «Урал разливается очень широко». Салмин сообщил, что вода приблизилась к многоквартирным домам на улице Геннадия Донковцева, ЖК «Дубки» и «Гранд-Парк». Однако, по его словам, пока угрозы затопления нет.

    Напомним, уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 1022 см, что на 92 см выше опасной отметки. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    10 апреля 2024, 19:52 • Новости дня
    Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

    Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.

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    12 апреля 2024, 07:37 • Новости дня
    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для жителей Алма-Аты

    Нарушения при строительстве плотины создали угрозу для 30 тыс. жителей Алма-Аты

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана выявил нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

    «При инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта – имеется угроза жизни для около 30 тыс. жителей Алматы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС Казахстана.

    Отмечается, что в связи с этим министр инициировал вопрос о передаче материалов в Агентство по финансовому мониторингу. В результате по данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется расследование о хищении бюджетных средств.

    Директор подрядной организации подозревается в хищении более 775 млн тенге (свыше 1,7 млн доларов).

    Ранее сообщалось, что первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков. По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску.

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    10 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Вода в реке Урал достигла отметки 1000 сантиметров у Оренбурга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал возле города Оренбурга дошел до отметки 1000 сантиметров, заявили в городской администрации в среду.

    Вода дошла до 1000 сантиметров к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве), сообщили в мэрии ТАСС.

    Это выше опасного значения на 70 сантиметров.

    Ночью уровень воды в реке дошел до отметки 965 сантиметров.

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    10 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей

    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей из-за паводков

    Tекст: Александра Юдина

    Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков, сообщает пресс-служба правительства.

    По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску, передает ТАСС.

    Как в ходе ночного объезда заявил Скляру глава администрации Петропавловска Серик Мухамедиев, 32 жителя поселка Заречный и дачных массивов отказались эвакуироваться из зоны подтопления, заверив, что справятся с паводками своими силами.

    Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см(опасной отметкой были 930 см).

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    11 апреля 2024, 01:52 • Новости дня
    МЧС доставило гуманитарную помощь жителям Оренбургской области

    МЧС сообщило о доставке 35 тонн гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт Ил-76 приземлился в Орске, жителям Оренбургской области доставлено 35 тонн гуманитарной помощи, сообщило МЧС.

    Речь идет о продуктах, бутилированной воде, лекарствах, средствах гигиены, пледах, резиновых сапогах. Груз получит правительство региона для передачи жителям пострадавших от паводка населенных пунктов. Сообщается, что сбор помощи провели по инициативе властей Тульской области, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    10 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, превысив опасную отметку на 66 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    Утром 10 апреля уровень реки составлял 978 см, но к 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) он продолжил прибывать, достигнув рекордной отметки 996 см, передает ТАСС.

    Мэр города Сергей Салмин, выступая на телеканале «Россия 24», отметил, что опасное значение уровня воды составляет 930 см.

    Ожидается, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см.

    Жителей подтопляемых районов призвали эвакуироваться.

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    11 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды вырос в реках Урал и Тобол

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1054 см

    Tекст: Антон Антонов

    К утру четверга уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 32 см – до 1054 см (опасной отметкой были 930 см), сообщили в районной администрации. Также уровень воды поднялся в реках Тобол и Мрассу.

    Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского достиг 10 м – «на 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления». У Кургана уровень воды увеличился за ночь на 8 см и достиг отметки в 383 см, передает ТАСС.

    В Таштагольском районе Кемеровской области, как сообщил глава района Андрей Орлов, уровень воды на реке Мрассу (приток Томи, бассейн Оби) поднялся до 540 см – на 90 см выше критической отметки.

    Кроме того, в результате затора подъем воды произошел на реке Томь в селе Вершинино Томской области, затоплено 22 жилых дома, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.

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    10 апреля 2024, 18:46 • Новости дня
    МЧС назвало число подтопленных домов в Курганской области

    МЧС: В Курганской области подтопило свыше 180 домов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Более 180 жилых домов и более 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области, заявили в пресс-службе МЧС России.

    В регионе уровень воды вырос в реках Уй и Тобол, в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок, сообщили в ведомстве ТАСС.

    Также в области продолжают эвакуацию местных жителей, уже эвакуировано 4354 человека, включая 685 детей. В пунктах временного размещения находится 555 человек, включая 107 детей.

    До этого источник в оперативных службах региона сообщил, что в области из-за паводков заблаговременно эвакуировали 1,6 тыс. человек, включая 280 детей.

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    12 апреля 2024, 07:48 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг 1129 см

    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг 1129 см, прибавив за сутки 69 см

    Tекст: Денис Тельманов

    За час уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 9 см и достиг 1129 см, при этом за сутки уровень воды вырос на 69 см.

    «Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 (06:00 мск) 12 апреля [составляет] 1 129 см (плюс 69 см за сутки; опасный уровень превышен на 199 см)», – сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1 115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг максимума и составляет 1 087 см.

    Весенний паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.



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    11 апреля 2024, 17:39 • Новости дня
    Губернатор Шумков: Дамбу в Курганской области укрепят до конца дня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Укрепление дамбы Кургана должно завершиться до конца четверга, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на совещании по паводкам у президента РФ Владимира Путина.

    Общая протяженность дамбы составляет около 30 километров, ее укрепляют, чтобы поднять высоту с 8-10 метров до 11-и более метров на самых опасных участках, доложил Шумков, передает ТАСС.

    Работу планируется завершить к ночи в четверг, 11 апреля.

    Ранее глава Курганской области сообщал о росте уровня воды в реке Тобол у села Звериноголовского до 10 метров.

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