Набиуллина призвала сделать «длинные» вклады популярными

Набиуллина: Необходимы усилия, чтобы «длинные» вклады стали популярными

Tекст: Ольга Никитина

Кроме того, Набиуллина призвала следить, чтобы «не было перекосов в мотивационных мерах для «длинных» депозитов по сравнению с рынком капитала», передает ТАСС.

Председатель Банка России считает, что вклады сроком от трех лет нужно освободить от налога на доход.

Также глава ЦБ заявила, что ключевым фактором мотивации российских граждан сберегать «вдолгую» является степень доверия к рублю и способность финансовых властей поддерживать низкую инфляцию также вдолгую.

«Это будет сильным попутным ветром для всех тех инструментов долгосрочных сбережений и инвестиций, которые мы внедряем», – сказала Набиуллина.

Накануне Набиуллина представила комплекс мер, направленных на снижение уровня бедности в России.