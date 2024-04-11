6 апреля в Словакии прошёл второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?0 комментариев
ГП КС: Ресурс государственных геостационарных спутников связи России «на пределе»
ГП КС: Ресурс государственных геостационарных спутников связи России «практически на пределе»
Геостационарные спутники связи, используемые государственным предприятием «Космическая связь», находятся на пределе своих возможностей. Помочь снять нагрузку со спутников смогут перспективные аппараты низко- и среднеорбитальных телекоммуникационных группировок, сообщил гендиректор предприятия Алексей Волин.
По его словам, ресурсы на пределе, поэтому «Космическая связь» ждет начала реализации проектов по развертыванию низкоорбитальных и среднеорбитальных группировок, которые должны будут забрать на себя значительную часть трафика, передает ТАСС.
Волин добавил, что на геостационарной орбите сейчас работают 12 спутников «Космической связи», а вывести новые аппараты нельзя, так как больше не может быть, поскольку точки, где находятся космические аппараты, закреплены за Россией международными соглашениями в рамках Международного союза электросвязи.
Он отметил, что связь – четко регламентированная сфера, и если вы начнете работать на чужих частотах, вы создадите помехи другим.
Ранее российский спутник «Луч-5В» вошел в состав международной группировки системы спасения.