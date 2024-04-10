  • Новость часаНазвана причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
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    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

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    10 апреля 2024, 14:14 • Новости дня

    Захарова призвала Францию не забывать о былых поражениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размышляя об отправке войск на Украину, Парижу не следует забывать о поражении, которое французская сторона потерпела во Вьетнаме, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что события во Вьетнаме положили начало распаду французской колониальной империи, они должны служить уроком для тех, кого в Елисейском дворце «в последнее время буквально преследует тень Наполеона», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов» – поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

    8 апреля 2024, 23:19 • Новости дня
    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома на Зоологической улице найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова

    В Москве под окнами дома найдено тело оперного певца Евгения Кунгурова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело оперного певца Евгения Кунгурова было обнаружено в понедельник вечером возле дома на Зоологической улице в центре Москвы, по предварительным данным, он покончил с собой.

    «Предварительно у него были проблемы с психическим здоровьем», – передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах столицы.

    Представитель экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до гибели Кунгуров написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной. После этого она вызвала полицию.

    Евгений Кунгуров – заслуженный артист РФ. В 2022 году он стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил Благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад.

    Ранее сообщалось, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону была найдена мертвой в квартире. По словам участниц телешоу, она умерла 41 день назад, вскоре после операции на легких, и ее тело лежало в квартире все это время.

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    9 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии

    Экономист Лизан: Оплата зарплат бюджетникам через ПСБ обеспечит Гагаузии независимость от молдавской финансовой системы

    Экономист: Москва лишает Кишинев возможности перекрыть финансирование Гагаузии
    @ t.me/psbbank

    Tекст: Алёна Задорожная

    Если бюджетники Гагаузии начнут получать деньги через Промсвязьбанк (ПСБ), Кишинев лишится финансового рычага давления на Комрат. Россия таким образом укрепляет самостоятельность автономии и формирует коалицию против Санду, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее в ПСБ сообщили, что откроют счета для бюджетников и пенсионеров Гагаузии.

    «Скорее всего, мы увидим связь, аналогичную той, что уже налажена между Россией и Приднестровьем. Финансовая система последнего уже интегрирована с Москвой. В Комрат, видимо, деньги будут поступать из России. Причем на ПСБ завяжут и внешнюю торговлю автономии», – полагает экономист и политолог Иван Лизан.

    «Но тут важно другое – если бюджетникам Гагаузии зарплаты будут платить через ПСБ, то это лишит Кишинев возможности перекрыть Комрату финансовые потоки в контексте оплаты труда. Опция «а мы не дадим вам денег» просто перестанет работать», – обращает внимание спикер.

    «Таким образом, Гагаузия формально становится независимой от молдавской финансовой системы. Уже сейчас у автономии налажена торговля с Россией в особом порядке и обсуждается вопрос поставок газа на специальных условиях», – перечисляет аналитик.

    «И что в этих условиях может сделать Кишинев? Ввести войска или арестовать башкана? Но тогда рейтинги Гуцул взлетят просто до небес. На этом фоне я бы еще напомнил о недавнем визите Илана Шора в Москву», – акцентирует собеседник.

    «Складывается впечатление, что Москва, способствуя укреплению автономии Приднестровья и Гагаузии, формирует некую коалицию против Майи Санду. Подобными действиями мы обособляем эти субъекты от Молдавии и страхуем их финансово», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о том, что Промсвязьбанк обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии, сообщили ранее в официальном Telegram-канале банка. Соглашение о сотрудничестве уже подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава АТО Гагаузия Евгения Гуцул и председатель народного собрания АТО Дмитрий Константинов.

    В компании отметили, что также намерены взаимодействовать по вопросам предоставления банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества и реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности.

    Подчеркивается, что все банковские услуги будут оказываться с соблюдением норм международного и иностранного права. «Для расширения рамок гуманитарной поддержки мы также договорились о том, что родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу. Все это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами», – прокомментировал Фрадков.

    Напомним, в первой половине марта стало известно, что Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Башкан также сообщала, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как на фоне противостояния Кишинева и Комрата автономия не дает превратиться республике во вторую Украину.

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    8 апреля 2024, 07:43 • Новости дня
    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить в неприкосновенности

    Здание посольства Украины в Москве решили сохранить
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, оставив в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве, несмотря на расторжение договора аренды на земельный участок, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    «Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность здания посольства, остающегося в госсобственности Украины. Согласно Венской конвенции, в случае разрыва дипотношений государство пребывания даже в случае вооруженного конфликта должно уважать и охранять помещения представительства с имуществом и архивами», – подчеркнул Полищук, передает ТАСС.

    Глава департамента МИД подчеркнул, что в равной степени «это относится и к российской дипломатической собственности на Украине».

    Он напомнил, что договор аренды на участок, где располагается комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды земельного участка посольства России.

    Напомним, 10 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о решении московского Департамента городского имущества прекратить договоры аренды на участки, предоставленные для посольства Украины.

    Здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют с февраля 2022 года, когда между странами были разорваны дипотношения.

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    9 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

    Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещенные под Одессой средства противовоздушной обороны Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.

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    8 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина встала на путь ядерного террора, миру необходимо противодействовать этому, заявили в МИД России на фоне ударов киевского режима по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», – заявили в МИД, передает ТАСС.

    Мировое сообщество и мировые организации, в особенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должны лишить Киев возможности осуществлять террористические атаки на ядерные объекты, подчеркнули в ведомстве.

    Там добавили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, Москва намерена выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские объекты независимо от их местонахождения.

    В понедельник над территорией ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю шестого энергоблока.

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    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    9 апреля 2024, 09:37 • Новости дня
    Макрон призвал Сербию согласовывать внешнеполитические решения с ЕС
    Макрон призвал Сербию согласовывать внешнеполитические решения с ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее Сербии в Евросоюзе и «нигде более», страна должна вновь подтвердить свой стратегический выбор, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление Макрона прозвучало на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Париже.

    Макрон призвал Сербию «реализовывать этот выбор», в том числе через «более тесное» согласование своих решений в области внешней политики с Евросоюзом.

    На фоне украинского конфликта началась «эра стремления к воссоединению нашей Европы», заявил президент Франции.

    Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.

    Вучич заявлял ранее, что Сербии в ближайшее время предстоит столкнуться c тяжелыми вызовами, угрожающими национальным интересам страны.

    Коментарии (11)
    8 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Кучма сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия были братскими народами, но сейчас это не так, заявил в интервью японскому изданию Kyodo Леонид Кучма, занимавший пост украинского президента в 1994–2005 годах.

    Отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма выразил мнение, что Украина лишилась брата в лице России, передает Ura.ru.

    Экс-президент Украины отметил, что между братьями имеет место неприязнь и даже ненависть, и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле. По мнению Кучмы, Украине в сложившейся ситуации отводится роль Авеля.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа.

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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

    Коментарии (9)
    8 апреля 2024, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна могла бы сыграть роль «третьей силы» в конфликте между Россией и Украиной.

    Лукашенко отметил, что не понимает, зачем Украине обострять отношения с Белоруссией, ведь «когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила», передает ТАСС.

    «И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая – миролюбивая, спокойная, – и Украине», – сказал он, принимая кадровые решения, его слова приводит агентства БелТА.

    Белорусский лидер также высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив, что тот «начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам». «Я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому зачем это», – сказал Лукашенко.

    По его словам, президент России Владимир Путин «очень аккуратен, осторожен», так как «понимает: рано или поздно все равно к миру придем». «Какой мир будет, – это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь, спокойная, миролюбивая, им нужна будет», – добавил Лукашенко.

    Он также заявил, что не держит обиды на украинских военных, которые «себя ведут более-менее аккуратно, осторожно», хотя и «делают свое дело, грязное дело с этими терактами, атаками и прочее».

    Ранее Лукашенко заявил о попытках уберечь Белоруссию от «горячей войны».

    Коментарии (5)
    10 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    Суд ЕС отменил санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский суд общей юрисдикции (ЕСОЮ) удовлетворил иски российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций, введенных против них в рамках пятого пакета санкций.

    По данным представителя суда Фернандо Песоа, суд постановил отменить персональные санкции в отношении Петра Авена, отменить персональные санкции в отношении Михаила Фридмана и оплатить судебные издержки обеих сторон, передает ТАСС.

    Отмечается, что суд ЕС счел недостаточными доказательства Совета ЕС того, что Авен и Фридман непосредственно ответственны за дестабилизацию Украины или подрывают ее территориальную целостность.

    Напомним, на Украине Фридмана обвиняли в финансировании спецоперации и помощи российский армии. При этом в Госдуме просили российские компетентные органы проверить Фридмана на предмет финансирования украинской армии.

    Bloomberg писал, что бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман на допросе в Лондоне якобы сочли ошибкой свои вложения в экономику стран Запада.

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    9 апреля 2024, 19:08 • Новости дня
    Пентагон предупредил о последствиях ударов Киева по российским НПЗ

    Глава Пентагона Остин: Удары ВСУ по российским НПЗ могут негативно сказаться на глобальной энергетике

    Пентагон предупредил о последствиях ударов Киева по российским НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска, атакуя российские нефтеперерабатывающие заводы, ставят под угрозу весь мировой топливно-энергетический комплекс, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», – сказал он в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, комментируя удары ВСУ по российским НПЗ, передает ТАСС.

    По словам Остина, украинским войскам «лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия».

    Ранее Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ.

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    8 апреля 2024, 05:44 • Новости дня
    Суд продлил арест бывшему следователю «громких» дел Александру Избенко

    Басманный суд продлил арест бывшему следователю Следкома России Александру Избенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Александра Избенко, бывшего заместителя главы управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, который обвиняется растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России).

    Суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Избенко на домашний арест, срок содержания под стражей продлен до 12 июня 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

    Напомним, что Избенко участвовал в расследовании ряда громких дел, включая авиакатастрофу во Внуково, теракт над Синаем и стрельбу в казанской школе.

    В ноябре 2023 года Избенко был задержан и арестован.

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    8 апреля 2024, 22:34 • Новости дня
    Эксперт: Цель заказных рецензий игры «Смута» – не критиковать, а дискредитировать

    Эксперт Ремесло объяснил появление негативных рецензий игры «Смута» в СМИ-иноагентах

    Tекст: Денис Тельманов

    После выхода первой отечественной компьютерной исторической игры «Смута» в признанных иноагентами СМИ появились негативные рецензии. Их задача дискредитировать отечественный ролевой экшен, считает член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

    «В различных иноагентских СМИ (Медуза, Новая Газета и т. д.) как по команде вышли разгромные «рецензии». Их задача – не критиковать, а дискредитировать», – написал Ремесло в своем Telegram–канале.

    «Причины вполне понятны – ключевой идеей игры является противостояние польскому нашествию, то есть попытке Запада уничтожить Россию. Именно этот «антипольский» дискурс явился главной причиной того, что на игру натравили иноагентов при поддержке ботов», – полагает он.

    Он напомнил, что в России долгое время доминировали западные игры. «И появление первой большой игры по русскому произведению, на тему русской истории следует приветствовать в любом случае, учитывая перспективы развития такого контента. С помощью «Смуты» шаг сделан хороший и в правильную сторону», – подчеркнул член ОП.

    Историческая приключенческая игра «Смута», посвященная Смутному времени, была официально презентована в Нижнем Новгороде в начале апреля. Разработка проекта ведется с 2022 года компанией «Сайберия Нова» при поддержке Института развития интернета.

    С момента релиза игры разработчики «Смуты» выпустили уже два патча, которые исправили проблемы в квестах и механиках игры.

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