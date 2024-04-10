  • Новость часаНазвана причина повторной отмены пуска ракеты «Ангара-А5»
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    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

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    10 апреля 2024, 13:54 • Новости дня

    Песков: Диалог Москвы и Вашингтона в большинстве сфер оставляет желать лучшего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия продолжает сотрудничество с США по мирному космосу, однако в других сферах отношения двух стран находятся не на лучшем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается мирного космоса – здесь сотрудничество и взаимодействие продолжается. Это важно», – указал он, комментируя взаимодействие с США в космической сфере, передает ТАСС.

    Однако, подчеркнул Песков, во всех остальных областях уровень диалога оставляет желать лучшего.

    Ранее Песков заявил, что потенциальной сферой для диалога между США и Россией являются вопросы, связанные со стратегической безопасностью, включая тему космоса.

    10 апреля 2024, 06:25 • Новости дня
    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»

    Посол Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о подрыве «Северных потоков»

    Антонов после угроз США в адрес «Арктик СПГ-2» напомнил о «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ на заявления США о стремлении не допустить реализации проекта «Арктик СПГ-2» напомнил о теракте в отношении «Северных потоков».

    Комментируя угрозы Госдепа в адрес проекта «Арктик СПГ-2», Антонов заявил в Telegram, что Вашингтон хотел бы «покончить с российским экспортом энергоресурсов». Для этого, по его словам, США уже ввели «бесконечное множество санкций». Так что новые заявления Госдепа «предсказуемы», сказал Антонов. Он подчеркнул, что «русофобы» в Вашингтоне прилагают все возможные усилия «для снижения доходов российского бюджета».

    США заявляют об «энергонезависимости сателлитов», но на деле хотят добиться «конкурентных преимуществ для собственных производителей» и «подсадить» на дорогое американское топливо как союзников, так и Глобальный Юг, заявил посол. Он подчеркнул, что «речь идет о банальном торгашестве, помноженном на неоколониальные устремления».

    При этом, отметил Антонов, угрозы США «могут указывать и на куда более безрассудные расчеты». Он указал на теракт в отношении «Северных потоков», который произошел после «неоднократных обещаний» Вашингтона «покончить с российскими подводными трубопроводами». «Расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», – сказал он.

    Напомним, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт заявил, что США пообещали противодействовать новым энергопроектам России. Вашингтон хочет, чтобы «Арктик СПГ-2» «не возобновился».

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    8 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    США пообещали противодействовать новым энергопроектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен пресечь любые попытки России развивать новые энергетические проекты, способные принести ей будущие экспортные доходы, заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

    По словам Пайетта, санкции против проекта «Арктик СПГ 2» оказались действенными, и Вашингтон хочет убедиться, что он заморожен, пишет Bloomberg, передает «Интерфакс».

    При этом он не уточнил, какие новые санкции могут быть применены, но подчеркнул, что США стремятся в максимально короткие сроки сократить экспортные доходы России.

    Проект «Арктик СПГ 2» подразумевает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Запуск первой очереди состоялся в 2024 году, однако первый груз пока не отправлен. Причиной стали санкции, из-за который компания не может получить в Корее уже построенные танкеры-газовозы ледового класса.

    Ранее заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    10 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией

    В МИД Китая заявили, что не потерпят вмешательства США в сотрудничество Москвы и Пекина

    Китай резко ответил на претензии США из-за дружбы с Россией
    @ Johannes Neudecker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не потерпит осуждения и вмешательства со стороны других государств в его торгово-экономическое сотрудничество с Россией.

    Она подчеркнула, что Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество в этой сфере, которое не должно подвергаться давлению, сдерживанию или осуждению, передает ТАСС.

    Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что успехи России в ходе спецоперации на Украине могут негативно отразиться на отношениях США с Китаем.

    Ранее Пекин уже предостерегал США от попыток очернять и препятствовать развитию нормальных межгосударственных отношений между Россией и Китаем.

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    8 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot

    The Economist: Российские военные уничтожили на Украине несколько ЗРК Patriot, поставленных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные уничтожили на Украине несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поставленных Киеву США.

    По информации британского журнала The Economist, они «применялись для защиты таких городов, как Харьков», передает ТАСС.

    При этом количество уничтоженных систем Patriot не уточняется.

    Ранее сообщалось, что США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    8 апреля 2024, 00:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

    Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

    Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

    «Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

    Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.

    При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

    Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

    «Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.

    Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».

    «Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.

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    8 апреля 2024, 12:20 • Новости дня
    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева

    Сенатор Долгов: Выгораживая террористов, США прикрывают свою причастность к преступлениям Украины

    Сенатор: Показания обвиняемых в теракте в «Крокусе» должны развеять сомнения в причастности Киева
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западным странам не нужна правда о теракте в «Крокусе». Они хотят навязать своим гражданам удобную картинку, согласно которой Украина является невинным государством. А признания задержанных о кураторе в Киеве будут усиленно игнорироваться, сказал сенатор Константин Долгов. Ранее обвиняемый в теракте в «Крокусе» назвал имя координатора.

    «Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов. Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся», – подчеркнул собеседник.

    «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов, Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

    «В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

    «К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – резюмирует Долгов.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    10 апреля 2024, 02:59 • Новости дня
    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США

    CNN сообщил о планах Белого дома запретить ряд продуктов и услуг «Лаборатории Касперского» в США

    Белый дом собрался запретить ПО «Лаборатории Касперского» в США
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уже в апреле Белый дом может объявить о запрете использования частными компаниями и гражданами США ряда продуктов и услуг «Лаборатории Касперского», сообщили источники.

    Решение находится на стадии доработки. Как указывает CNN, ПО «Лаборатории Касперского» уже запрещено для использования госучреждениями в США, но запрет для частных компаний станет беспрецедентным, передает ТАСС.

    Предполагается, что запрет должен уменьшить риск для критически важной инфраструктуры США. Источники считают, что под запрет может попасть и антивирусное ПО. CNN сообщает, что в мире продукцией «Лаборатории Касперского» пользуются свыше 400 млн человек и 240 тыс. компаний, но неясно, сколько из них находятся в США.

    В 2022 году Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. СМИ сообщали, что Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг.

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    8 апреля 2024, 22:57 • Новости дня
    США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) на западе Йемена.

    Атаке подверглась территория провинции Эль-Ходейда на берегу Красного моря. В результате обстрела пострадал мирный житель, его состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на принадлежащее хуситам агентство Saba.

    Один из ударов был нанесен по объекту рядом с жилым домом в деревне Эль-Мунзир, где находился пострадавший.

    После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» атаковало десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия хуситов США сформировали международную коалицию для обеспечения свободы навигации в Красном море.

    В рамках операции Prosperity Guardian ВС Британии и США регулярно наносят удары по военным объектам мятежников в Йемене.

    Ранее ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена. Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) получило информацию о нападении на судно в 59 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

    По информации от капитана судна, ракета упала поблизости близости от левого борта корабля, судно и экипаж не пострадали.


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    8 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев

    Депутат Луговой: Вашингтон и Брюссель всеми силами пытаются скрыть истину о теракте в «Крокусе»

    Луговой: Следы трагедии в «Крокусе» ведут в Киев
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» сообщили, что указания получали от некого Сайфулло из Киева.

    «Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе». Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

    «Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.

    Ранее обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников были продемонстрированы на Первом канале. На видео преступники сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

    Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

    Подчеркивается, что на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну.

    Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины 141 км. Между тем МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе».

    В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

    «Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

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    8 апреля 2024, 04:56 • Новости дня
    Главы министерств финансов США и Китая провели переговоры

    Глава Минфина США Джанет Йеллен провела переговоры с китайским коллегой Лань Фоанем

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минфина США Джанет Йеллен провела встречу со своим китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине, сообщает пресс-служба американского Минфина.

    Главы ведомств обсудили макроэкономические перспективы и финансовое развитие двух стран.

    Кроме того, они затронули «роль двух ведомств в обеспечении надежных каналов связи между США и Китаем», говорится в сообщении пресс-службы Минфина США, передает ТАСС.

    Отмечается, что визит Йеллен в КНР продлится до 9 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Китай с официальным визитом прибыл глава МИД России Сергей Лавров.

    По данным МИД России, в Пекине Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

    Среди прочего, министры обсудят «ситуацию на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене».

    Отмечается, что визит Лаврова продлится с 8 по 9 апреля.

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    9 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    Байден продлил действие ряда санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден еще на один год продлил действие ряда санкций против России, говорится в документации, распространенной Белым домом.

    В опубликованных документах отмечается, что речь идет о санкциях, введенных из-за «вредоносной деятельности российских властей», например, из-за якобы вмешательства России в выборы США, сообщает ТАСС.

    Кроме того, администрация США утверждает, что Россия якобы нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств». Санкции будут действовать еще год после 15 апреля 2024 года.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС. Лавров сделал это заявление на пресс-конференции в Пекине, где он находился с визитом.

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    9 апреля 2024, 18:44 • Новости дня
    Патрушев заявил о стремлении Запада нанести стратегическое поражение России

    Секретарь Совбеза Патрушев: Запад не приемлет сильную и самостоятельную Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада не хотят видеть Россию сильным и самостоятельным государством и намерены всеми силами нанести ей стратегическое поражение, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ.

    Патрушев заявил о массе вызовов, которые ставят перед Россией геополитические оппоненты. По его словам, США и их союзники наотрез отказались признать коренные интересы России по нацбезопасности и пытаются нанести поражение стране, как на поле боя, так и в других сферах, передает ТАСС.

    Ранее Патрушев назвал целью США и Британии удалить Россию с политической карты мира путем расчленения.

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    9 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Грузинская СГБ опровергла «атаку» на жену дипломата США

    Грузинская Служба безопасности опровергла «атаку» на жену дипломата США

    Tекст: Александра Юдина

    Служба госбезопасности Грузии (СГБ) опровергла информацию, опубликованную в расследовании The Insider (признано в России иноагентом), о том, что в 2021 году в Тбилиси сотрудник ГРУ РФ якобы атаковал секретным оружием супругу дипломата посольства США.

    В заявлении ведомства указано, что СГБ дождалась официального заявления от ЦРУ и Госдепа США, которые не подтвердили информацию о «нападении» в связи с принятой международной практикой, передает ТАСС.

    Также в СГБ сочли исчерпывающей реакцию США и подчеркнули, что не видят необходимости в повторном опровержении «не имеющих под собой оснований» данных издания.

    В ведомстве также заверили, что «безопасность в стране защищена на максимальном уровне».

    Ранее исполнительный секретарь правящей партии«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал информацию о нападении на супругу дипломата США «грязной ложью».

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    10 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    Генерал армии США заявил о снижении влияния на союзников

    NBC News: Генерал армии США Ходжес заявил о снижении влияния на союзников

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главнокомандующий армии США в Европе Бен Ходжес на канале NBC News заявил, что стремления стран-членов НАТО снабжать Украину западным оружием указывают на снижение влияния США на союзников и их доверии к Вашингтону.

    По его словам, союзники теряют доверие к Соединенным Штатам, а это стыдно, так как повлечет за собой потерю влияния США на другие страны, передает РИА «Новости».

    Ходжес отметил, что уже «никто не верит» в заявления США о готовности поддерживать Украину «сколько потребуется». Ходжес также добавил, что все самые надежные союзники США находятся в Европе.

    Ранее в Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну.

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