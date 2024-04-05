В Кремле назвали основные темы для диалога между Россией и США

Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции

Tекст: Валерия Городецкая

РОС будет иметь ряд принципиальных отличий от Международной космической станции (МКС), ее ключевая особенность – открытая модульная архитектура, позволяющая продлевать срок службы станции десятилетиями, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Еще одно важное отличие – полярная орбита. Наклонение орбиты МКС составляет менее 52 градусов, а у РОС оно будет до 97 градусов. Это обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важный для России Северный морской путь.

РОС получит высокую энергетику, что позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в российской космонавтике оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. В отличие от МКС, РОС сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов.

Ранее в РКК «Энергия» сообщили, что орбита РОС позволит отправлять аппараты к Луне дважды в месяц.