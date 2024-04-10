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    10 апреля 2024, 13:05 • Новости дня

    Песков заявил о неблагоприятном прогнозе по паводкам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстановка в паводковой зоне остается напряженной, прогнозы экспертов по этому вопросу также неблагоприятные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По линии МЧС и по линии штаба выдается много прогнозов, основной прогноз остается неблагоприятным, сказал Песков, передает ТАСС.

    Уровень воды продолжает увеличиваться, вода подступает в Курганской и Тюменской областях.

    Это напряженная ситуация, требующая самых энергичных усилий от представителей власти всех уровней для оказания помощи людям. «Это главное», – добавил он.

    Пока президент Владимир Путин не планирует поездки в зону паводков, он постоянно получает информацию о ситуации на месте, а также координирует работу всех ветвей власти.

    «Пока точных каких-то данных о возможном посещении [зоны паводков] нет», – заключил Песков.

    Ранее глава МЧС Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, где началось подтопление из-за весеннего половодья.

    9 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

    Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки

    Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров

    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

    Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.

    Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.

    Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

    Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.

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    9 апреля 2024, 21:38 • Новости дня
    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.

    В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

    В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

    Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.

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    9 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи (22.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см (опасной отметкой были 930 см), сообщили в мэрии.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин посетил подтопляемые районы. Власти города сообщили, что вода продолжает прибывать. Сейчас запросы на эвакуацию отсутствуют, оперативные службы продолжают дежурство, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Файзуллин по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область, которая пострадала от паводка, с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщило ведомство.

    Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления в Орске. Также состоится совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Власти Оренбурга сообщают в Telegram, что в зоне подтопления находятся десять районов (Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк»), а также СНТ у поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал. Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см.

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    9 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Губернатор спрогнозировал сроки прихода большой воды в Курган

    Шумков: Большая вода может дойти до Кургана 11-14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курганской области остается угроза подтопления населенных пунктов, большая вода может дойти до самого Кургана, сообщил глава региона Вадим Шумков во вторник.

    Угроза подтопления населенных пунктов, согласно данным Росгидромета, сохраняется, приход большой воды в Курган прогнозируется в период 11-14 апреля, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3-4 км в ширину, однако выше в сторону Кургана река Тобол пока в русле. Прирост воды в реке за сутки составил 49 сантиметров.

    Глава региона пояснил, что получается эффект «бутылочного горлышка», когда до этого места в Звериноголовском уровень воды быстро увеличивается, выше по руслу идет переток воды, но медленнее. Многое зависит от того, сколько будут продолжаться сбросы воды из водохранилищ, а также от накопленных перед Звериноголовским объемов воды.

    Утром во вторник администрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол в районе города за ночь увеличился на 9 см.

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    9 апреля 2024, 23:17 • Новости дня
    Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области

    Губернатор Оренбургской области Паслер назвал всю застройку вдоль реки Урал потенциальной зоной подтопления

    Tекст: Антон Антонов

    Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Паслер заявил в Telegram, что «сомневающимся» жителям лучше «переждать пик паводка в безопасном месте».

    Напомним, уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку в 930 см, Паслер призвал жителей подтопляемых районов эвакуироваться.

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    9 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Пострадавшим от паводка в Оренбуржье обещали новое жилье

    Губернатор Оренбуржья Паслер пообещал, что каждая пострадавшая от паводка семья получит новое жилье

    Tекст: Вера Басилая

    Все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Паслер заявил, что покинувшие дома и не находящиеся в ПВР жители Орска получат выплаты. В свою очередь мэр подтопленного Орска Василий Козупица отметил, что 100 тыс. рублей получат члены семей, пострадавших от паводка в Орске, По его словам, это первоочередная поддержка, а не компенсация за утраченное имущество, следует из Telegram-канала «Оренбург. Очевидец».

    Кроме того, пострадавшие получат кредитные каникулы на полгода. Банк России открыл в Оренбургской области «горячую линию» по вопросам кредитных каникул. Задать все интересующие вопросы по этой теме можно по телефону: 8-800-250-15-24.

    Также в регионе запустили горячие линии по вопросам оформления компенсаций, связанных с трудовым законодательством.

    Так, работники и руководители предприятий по всем вопросам в сфере занятости (отгулы, компенсации и так далее) могут обращаться по телефонам: 8-800-234-06-42, +7 (3532) 77-03-73, +7 (3532) 77-01-47.

    Между тем в Оренбурге спасатели МЧС помогают жителям вывезти имущество в Дубки, многоэтажные дома на случай подтопления защитили насыпью.

    Мэр Оренбурга Сергей Салмин также на лодке объехал подтопленный Оренбург и в очередной раз попросил жителей опасных зон покинуть дома. Глава города во время «объезда» по улицам СНТ и жилым массивам Оренбурга он заметил под навесом собаку, которую сразу же спасли и погрузили в лодку к мэру.

    Ранее Козупица заявил, что орчане, утратившие жилье в результате паводка, получат компенсацию в размере стоимости одного квадратного метра.

    В Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    9 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин командировал главу Минстроя Файзуллина в Оренбургскую область

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин обсудил ситуацию с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, после чего принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя России Ирека Файзуллина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, президент принял такое решение для того, чтобы проинформировать местное население о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры – разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья, передает ТАСС.

    Песков добавил, что речь как об уже известных случаях утраты и повреждения жилья, так и о случаях, которые еще предстоит установить.

    Власти Оренбургской области заверили, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Тем временем в Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам.

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    10 апреля 2024, 08:14 • Новости дня
    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей

    В пригороде казахстанского Петропавловска начали принудительно эвакуировать людей из-за паводков

    Tекст: Александра Юдина

    Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска из-за паводков, сообщает пресс-служба правительства.

    По его словам, необходимо обеспечить безопасность людей, они не должны подвергать себя риску, передает ТАСС.

    Как в ходе ночного объезда заявил Скляру глава администрации Петропавловска Серик Мухамедиев, 32 жителя поселка Заречный и дачных массивов отказались эвакуироваться из зоны подтопления, заверив, что справятся с паводками своими силами.

    Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см(опасной отметкой были 930 см).

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    10 апреля 2024, 11:16 • Новости дня
    Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см, превысив опасную отметку на 66 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

    Утром 10 апреля уровень реки составлял 978 см, но к 12:00 по местному времени (10:00 по Москве) он продолжил прибывать, достигнув рекордной отметки 996 см, передает ТАСС.

    Мэр города Сергей Салмин, выступая на телеканале «Россия 24», отметил, что опасное значение уровня воды составляет 930 см.

    Ожидается, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см.

    Жителей подтопляемых районов призвали эвакуироваться.

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    10 апреля 2024, 09:20 • Новости дня
    В Курганской области из-за паводка эвакуировали 1,6 тыс. человек

    В Курганской области из-за паводка заблаговременно эвакуировали 1,6 тыс. человек

    Tекст: Александра Юдина

    В Курганской области из-за паводков заблаговременно эвакуировали 1,6 тыс. человек, включая 280 детей, сообщают оперативные службы.

    Отмечается, что 475 человек из числа эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, передает ТАСС.

    Известно также, что глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, где проконтролируют проведение противопаводковых мероприятий.

    По данным МЧС, прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается в течение 3-5 дней. Для минимизации последствий паводка в регионе создана группировка из более чем 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

    Тем временем в Оренбургской области за сутки подтопило еще почти 2,9 тыс. жилых домов. В данный момент в регионе в 77 населенных пунктах подтоплены 12,8 тыс. жилых домов, почти 15 тыс. приусадебных участков и 38 мостов.

    В Оренбургской области вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал».

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    10 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Вода в реке Урал достигла отметки 1000 сантиметров у Оренбурга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал возле города Оренбурга дошел до отметки 1000 сантиметров, заявили в городской администрации в среду.

    Вода дошла до 1000 сантиметров к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве), сообщили в мэрии ТАСС.

    Это выше опасного значения на 70 сантиметров.

    Ночью уровень воды в реке дошел до отметки 965 сантиметров.

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    10 апреля 2024, 12:25 • Новости дня
    Глава МЧС Куренков и губернатор Моор выехали в подтопленный район Тюменской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья.

    Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность, сообщается в Telegram-канале МЧС.

    Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

    Между тем, как сообщает Telegram-канал «Единой России», волонтеры ЕР и МГЕР помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды.

    Кроме того, в волонтерских штабах «Единой России» сортируют гуманитарную помощь и одежду для жителей и развозят ее адресно по заявкам.

    «Все условия для людей в ПВР созданы. Есть запасы и продуктов, и горячего питания. Заполняем склады, чтобы жители ни в чем не нуждались. Договорились, что волонтеры с педагогическим образованием будут заниматься с детьми, делать с ними уроки, проводить дополнительные занятия», – рассказал секретарь Оренбургского отделения партии, депутат Госдумы Олег Димов.

    «Поселок Ленинский Луч находится в зоне подтопления. Пока воды здесь не так много, но угроза подтопления есть. Прошли по жилым домам и дополнительно информировали людей об эвакуации в ПВР. Вместе с жителями помогли спецслужбам приостановить поток воды, выстроив заградительные барьеры», – рассказал федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Шакулов.

    Накануне Куренков поручил губернаторам регионов, в которых есть риск подтоплений, создать запасы воды, продуктов и предметов первой необходимости.

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