Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.0 комментариев
Песков заявил о неблагоприятном прогнозе по паводкам
Обстановка в паводковой зоне остается напряженной, прогнозы экспертов по этому вопросу также неблагоприятные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По линии МЧС и по линии штаба выдается много прогнозов, основной прогноз остается неблагоприятным, сказал Песков, передает ТАСС.
Уровень воды продолжает увеличиваться, вода подступает в Курганской и Тюменской областях.
Это напряженная ситуация, требующая самых энергичных усилий от представителей власти всех уровней для оказания помощи людям. «Это главное», – добавил он.
Пока президент Владимир Путин не планирует поездки в зону паводков, он постоянно получает информацию о ситуации на месте, а также координирует работу всех ветвей власти.
«Пока точных каких-то данных о возможном посещении [зоны паводков] нет», – заключил Песков.
Ранее глава МЧС Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, где началось подтопление из-за весеннего половодья.