Глава МЧС Куренков и губернатор Моор выехали в подтопленный район Тюменской области

Tекст: Ольга Никитина

Министр лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней. Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Единой России», волонтеры ЕР и МГЕР помогли жителям пригорода Оренбурга укрепить дамбу для перекрытия потока воды.

Кроме того, в волонтерских штабах «Единой России» сортируют гуманитарную помощь и одежду для жителей и развозят ее адресно по заявкам.

«Все условия для людей в ПВР созданы. Есть запасы и продуктов, и горячего питания. Заполняем склады, чтобы жители ни в чем не нуждались. Договорились, что волонтеры с педагогическим образованием будут заниматься с детьми, делать с ними уроки, проводить дополнительные занятия», – рассказал секретарь Оренбургского отделения партии, депутат Госдумы Олег Димов.

«Поселок Ленинский Луч находится в зоне подтопления. Пока воды здесь не так много, но угроза подтопления есть. Прошли по жилым домам и дополнительно информировали людей об эвакуации в ПВР. Вместе с жителями помогли спецслужбам приостановить поток воды, выстроив заградительные барьеры», – рассказал федеральный координатор МГЕР по ПФО Андрей Шакулов.

Накануне Куренков поручил губернаторам регионов, в которых есть риск подтоплений, создать запасы воды, продуктов и предметов первой необходимости.