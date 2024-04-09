Глава МЧС с руководителями регионов определил меры по защите людей и имущества от паводка

Tекст: Дарья Григоренко

В своем докладе Куренков отметил, что на сегодняшний день в результате весеннего половодья подтоплено более 10 тыс. жилых домов в разных регионах. По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области, а также ожидается в Курганской и Тюменской областях, говорится в Telegram-канале МЧС России.

Глава ведомства добавил, что по поручению президента России Владимира Путина создана комиссия, которая будет координировать работу по защите населенных пунктов от паводка и оказанию помощи пострадавшим.

В ходе заседания были обсуждены прогнозы развития паводковой ситуации, а также меры, которые необходимо предпринять для защиты людей и имущества.

Куренков поручил главам регионов подготовить пункты временного размещения населения, а также запасы продуктов, воды, медикаментов и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС, разъяснить людям правила действий при получении сигнала оповещения, эвакуировать людей из подтопленных зон без промедления, создать комиссии по оценке ущерба, которые должны начать работу сразу после освобождения территорий от воды, организовать контроль за уровнем цен на основные группы товаров в пострадавших регионах, наращивать взаимодействие с волонтерскими организациями.

Куренков отметил, что «ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства государства. «Наша с вами задача – принять исчерпывающие меры, чтобы защитить населенные пункты и оказать помощь пострадавшим. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», – заявил он.