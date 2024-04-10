Депутат Орского горсовета: В борьбе с паводком нас поддерживает вся страна

Депутат Орского горсовета Абрамова: Преодолеть последствия паводкам нам помогает вся Россия

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация с паводком в Орске действительно стабилизируется, но расслабляться еще рано. В городе остаются подтопленными свыше 12 тыс. домов и приусадебных участков. Даже если вода уйдет завтра, необходимо потратить еще какое-то время на дезинфекцию», – сказала Марина Абрамова, депутат Орского городского совета, волонтер.

По ее словам, многие дома были снесены. «Нас ожидает очень большая работа по восстановлению дворов», – акцентировала собеседница. Она напомнила, что по поручению президента в Орск уже прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. «Нет сомнений в том, что план действий будет намечен. Владимир Путин и губернатор Денис Паслер держат руку на пульсе и регулируют ситуацию», – указала депутат Орского городского совета.

Она также рассказала о небезразличных к беде Орска россиянах. «Гуманитарная помощь приходит в город со всей страны, и это очень ценно! Некоторые люди берут на работе отгулы для того, чтобы оказать всяческую поддержку нуждающимся. Более того, многие приезжают из соседних регионов, чтобы оказать помощь. Причем, делают это за свои деньги, абсолютно бескорыстно. Они везут лодки, продовольствие, питьевую воду. Такого, признаюсь, я еще не видела. Мы живем в по-настоящему прекрасной стране!» – резюмирует Абрамова.

Ранее руководитель пресс-службы МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников сообщил, что вода в частично затопленном Орске начала уходить. По его словам, заявок к спасателям от жителей города стало гораздо меньше, в основном сотрудники службы выполняют гуманитарную миссию – развозят продукты, воду, медикаменты. «По крайней мере, нигде не прибывает вода. Сегодня уже второй день, когда не звучат сирены», – цитирует Ситникова РИА «Новости».

Уровень воды в реке Урал в районе Орска к утру 10 апреля снизился на 29 см – до 899 см. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица, сброс воды в Ириклинском водохранилище в Оренбуржье сократился на 259 кубометров в секунду и сейчас объект сбрасывает 1342 кубометра воды в секунду. По данным мэра, в городе остаются подтопленными 6 793 жилых дома и 6 793 приусадебных участка. От воды освободились 136 жилых домов. Эвакуированы 2 616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 пунктах временного размещения находятся 1 376 человек, в том числе 228 детей.

Напомним, с 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.