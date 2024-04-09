Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.8 комментариев
Файзуллин по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область
В Оренбургскую область, которая пострадала от паводка, с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщило ведомство.
Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления в Орске. Также состоится совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Власти Оренбурга сообщают в Telegram, что в зоне подтопления находятся десять районов (Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк»), а также СНТ у поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес».
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал. Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см.