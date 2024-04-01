Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В аварии с поездом под Ярославлем погибли семь человек
В Ярославской области произошло столкновение рейсового автобуса и поезда, погибли семь человек, сообщил источник в оперативных службах.
Авария произошла в селе Берендеево, там на железнодорожном переезде столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд, погибли семь человек, двое пострадали, сообщил собеседник ТАСС.
В ноябре 2023 года в Приангарье столкнулись грузовик и поезд, погибли три человека.