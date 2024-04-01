Автомобильный мост обвалился в Истре

Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.5 комментариев
Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.23 комментария
СМИ раскрыли новые детали о смерти в Испании перебежчика Кузьминова
По данным издания, ликвидаторы подкараулили Кузьминова возле его дома в Испании. Они окликнули его и открыли огонь. Несмотря на ранения, Кузьминов пытался убежать, но убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело, пишет New York Times.
На месте происшествия были найдены гильзы от 9-мм патронов от пистолета Макарова. Издание отмечает, что убийство Кузьминова было совершено «профессионально», а киллеры «быстро исчезли».
Источники NYT в правоохранительных органах Испании сообщили, что Кузьминов вел «нескромную жизнь», часто ходил по барам. В то же время, по словам украинских чиновников, незадолго до смерти Кузьминов связался со своей бывшей девушкой, находящейся в России, и якобы пригласил ее в Испанию. Источники NYT назвали его поступок серьезной ошибкой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Испании появились новые подробности касательно гибели перебежчика и предателя Максима Кузьминова, какие типичные и нетипичные ошибки и особенности поведения могли его выдать.
Газета El Pais ранее называла две версии убийства Кузьминова: его мог узнать кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил бывшей девушке.
Сообщалось также, что Мадрид с момента прибытия Кузьминова на испанскую территорию был в курсе о его нахождении в стране.
Буданов назвал строительство железной дороги в новых регионах России «серьезной проблемой»
Буданов, обвиняемый в России в причастности к терактам, заявил, что восстановление железнодорожного сообщения между ДНР, Запорожской и Херсонской областями с Ростовом-на-Дону и Крымом представляет «серьезную проблему» для Украины, передает РИА «Новости».
Он добавил, что намерен «справиться» с сухопутным участком железной дороги, так как «в принципе» имеется соответствующий опыт.
Напомним, глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.
«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.
Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.
Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.
Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.
МИД: Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка
Москва передала Киеву требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). МИД требует арестовать и выдать России всех причастных к данным терактам лиц, говорится на сайте ведомства.
Кроме того, МИД требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, он ранее признался в организации Украиной подрыва Крымского моста.
В ведомстве указали, что теракт в «Крокус Сити Холле» не первая террористическая атака против России. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.
Ранее директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след. Кроме того, СК выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.
Напомним, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, обвиняемого в совершении теракта.
Также Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам на военкора Владлена Татарского, бывшего депутата Верховной рады Илью Киву и покушению на российского писателя Захара Прилепина.
Константинов подчеркнул, что Одесса имеет историческое значение для России, так как была основана ей и всегда являлась русской территорией. Он также отметил, что именно с территории Одессы украинские силы ведут обстрелы Крыма ракетами и дронами, а также засылают диверсионные группы, передает РИА «Новости».
Глава крымского парламента выразил уверенность, что в Одессе живут люди, не поддерживающие украинский национализм и нацизм, навязанные киевским режимом.
Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.
В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие
Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.
Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.
США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.
Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.
По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».
Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».
По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.
Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».
Отмечается, что рост полностью компенсировал спад 2022 года на 1,2%, передает РИА «Новости».
Лидером по темпам роста стала Индия (7,3%), за ней следуют Китай (5,2%) и Индонезия (5,1%). В G7 темпы роста замедлились, особенно в Великобритании (до 0,1%), Италии (до 0,9%), Франции (до 0,9%) и Канаде (до 1,1%).
Спад ВВП зафиксировали Аргентина (1,6%), Саудовская Аравия (0,8%) и Германия (0,3%). В Мексике, Австралии и Южной Корее рост замедлился, но остался положительным.
В ЕС темпы роста снизились до 0,4%. Входящие в БРИКС Бразилия и ЮАР продемонстрировали рост экономик (2,9% и 0,6% соответственно).
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики.
1 марта политолог Вячеслав Данилов рассказал, что Россию ожидает длительный период роста экономики и развития промышленности.
В своем посте Сакс отметил, что летнее контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, передает ТАСС. Он описал действия украинской армии как безрассудную атаку на минные поля под шквальным огнем российской артиллерии.
Сакс также обвинил Вашингтон в безрассудном руководстве Украиной, которое привело к краху, и заявил, что США не заслуживают доверия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать.
«Множество стран, включая Армению, подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, включая угрозы вторичных санкций», – пояснил Песков.
Он отметил, что экономические субъекты, компании, банки и другие организации вынуждены принимать меры для хеджирования рисков, передает ТАСС.
Россия и Армения совместно решают проблему с картами «Мир» и ищут способы компенсировать ущерб, причиненный давлением США.
«Давление США не означает, что мы прекращаем работу с нашими армянскими друзьями по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», – подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».
Отряд входит в состав ВМС Британии и его задача – снабжать боеприпасами и продовольствием войска, действующие в арктических условиях. Отмечается, что британские военные тренируют собак породы хаски на случай возможного противостояния с Россией в Арктике, передает РИА «Новости».
Британские военные тренировались с собаками в Норвегии, где отрабатывали навыки выживания и боевых действий в Арктике, а также учились кататься на лыжах с грузами.
Создание отряда Whisky Squadron происходит на фоне заявлений о том, что Британия не продержится и пары месяцев в случае войны с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что британские военные чиновники, включая замначальника штаба Роберта Магоуэна, признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.
Как сообщил источник РИА «Новости», после того, как женщина услышала новость о теракте, она попала в больницу, где до сих пор лежит в реанимации без сознания.
Ранее родители Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) выразили соболезнования семьям жертв.
Умер бывший капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Светослав Пелишенко
«Ушел Светослав Пелишенко, – передает РИА «Новости» сообщение кинокритика Сусанны Альпериной. «Умный, талантливый, порядочный», – описала она его.
Причина и обстоятельства смерти Пелишенко пока не известны.
Светослав Пелишенко был капитаном команды Одесского госуниверситета, которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги. С 1991 года работал в Москве. Был одним из авторов программ «Песня года», «Субботний вечер», «Городок», «Голубой огонек на Шаболовке», мюзиклов и шоу.
Его фильмография насчитывает несколько работ, в том числе эпизодическую роль в сериале «Моя прекрасная няня».
По иску ГП об изъятии «Макфы» у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей
Арест наложен в рамках иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Генпрокуратура считает, что Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий, используя для этого своих родственников, передает ТАСС.
Ответчиками по иску привлечены Юревич, Белоусов, их супруги, а также 34 юридических лица и десять физических лиц, среди которых их дети, зятья и другие родственники.
Так, по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка» и других.
Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.
К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.