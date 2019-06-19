Мост провалился под грузовиком в Подмосковье

Возле подмосковного города Волоколамск частично обрушился мост через реку Лама, сообщила пресс-служба МЧС.

«Около Волоколамска произошло частичное обрушение моста через реку Лама между деревнями Мусино и Малое Сырково. В результате ЧП в воду упал «КамАЗ», – цитирует ТАСС ведомство.

В МЧС добавили, что водитель грузового автомобиля в результате падения не пострадал.

В ноябре 2018 года в Нефтеюганском районе Ханты-мансийского автономного округа обрушился мост, в результате погибли двое человек.