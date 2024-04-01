ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения Южной группировки на этом направлении улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Константиновки и Новодмитровки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 510 человек, три танка, четыре бронемашины, включая американский БТР М113.

При контрбатарейной борьбе поражены две РСЗО, шесть САУ, включая польскую Krab, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Ликвидированы 11 складов с боеприпасами ВСУ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Комсомольского, Малиновки (Запорожская область) и Старомайорского (ДНР).

ВСУ потеряли свыше 120 человек, три танка, две бронемашины и два пикапа. Поражены САУ Krab, две американских гаубицы М777, машина ЗРК «Стрела-10» и склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила скопления живой силы и техники 60-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Ямполовки и Терн в ДНР. Там украинские военные потеряли до 30 человек, две БМП и польскую САУ Krab.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 35-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны у Новотягинки (Херсонская область) и Доброй Надии (Днепропетровская область).

Украинская сторона на этом направлении потеряла до 50 человек, пять машин, две гаубицы Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили радиолокационный пункт наведения, машину боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Поражен пункт временной дислокации иностранных наемников у Харькова.