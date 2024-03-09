Выборы-2024: Участие в голосовании необходимо прививать детям

Аграрий Денис Шумских: Участие в выборах – это хороший пример для подрастающего поколения

«Выборы президента являются важной составляющей демократического процесса. Они предоставляют нам возможность выразить свою волю и выбрать лидера, который будет руководить страной», – сказал Денис Шумских, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Березка».

По его словам, решения, принимаемые президентом, влияют на жизнь миллионов людей и определяют развитие страны на долгие годы вперед, «поэтому важно иметь возможность выбрать того, кто будет принимать эти решения, и участвовать в этом процессе своим голосом».

«Принимая участие в выборах президента, мы не только содействуем развитию демократии и свободы, но и берем на себя ответственность за будущее нашей страны. Наш голос имеет силу, и влияние каждого избирателя на исход выборов несомненно», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, день выборов – это возможность провести время с семьей и подать хороший пример подрастающему поколению, вместе посетив избирательный участок. Возможно, именно так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен», – заключил Шумских.