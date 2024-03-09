До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.7 комментариев
Выборы-2024: Участие в голосовании необходимо прививать детям
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Аграрий Денис Шумских: Участие в выборах – это хороший пример для подрастающего поколения
День выборов – это возможность провести время с семьей и подать хороший пример подрастающему поколению, вместе посетив избирательный участок. Возможно, именно так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен, сказал газете ВЗГЛЯД аграрий Денис Шумских.
«Выборы президента являются важной составляющей демократического процесса. Они предоставляют нам возможность выразить свою волю и выбрать лидера, который будет руководить страной», – сказал Денис Шумских, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Березка».
По его словам, решения, принимаемые президентом, влияют на жизнь миллионов людей и определяют развитие страны на долгие годы вперед, «поэтому важно иметь возможность выбрать того, кто будет принимать эти решения, и участвовать в этом процессе своим голосом».
«Принимая участие в выборах президента, мы не только содействуем развитию демократии и свободы, но и берем на себя ответственность за будущее нашей страны. Наш голос имеет силу, и влияние каждого избирателя на исход выборов несомненно», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, день выборов – это возможность провести время с семьей и подать хороший пример подрастающему поколению, вместе посетив избирательный участок. Возможно, именно так у наших детей начнет формироваться понимание того, что их голос очень важен», – заключил Шумских.