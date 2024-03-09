Соцсеть X запустит аналог YouTube для телевизора

МИД сыронизировал над поздравлением россиянок от посла США

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства отмечается, что «в этом «послании» прекрасно все».

В МИД обратили внимание на мрачные лица славянок на заднем фоне, «чьих мужей, независимо от их национальности, убивают из американского оружия на американские деньги по американскому велению».

В ведомстве также предложили всем желающим позвонить в посольство США и поздравить его сотрудников с тем, что Белый дом финансирует Украину.

Напомним, Трейси стала первой женщиной на посту посла США в России. Она уже работала в России – в 2014–2017 годах на посту замглавы миссии в американском посольстве.