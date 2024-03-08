Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.4 комментария
Глава Гагаузии после прилета в Кишинев заявила о необходимости дружбы с Россией
Глава Гагаузии Гуцул после прилета в Кишинев заявила о необходимости дружбы с Россией
Вернувшаяся со Всемирного фестиваля молодежи в Сочи глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила в аэропорту Кишинева, что Молдавия должна дружить с Россией.
Гуцул, комментируя сообщения о возможном ее аресте, отметила, что ничего плохого не сделала и не нарушала закон, она просто хочет дружбы со всеми, особенно с Россией, передает ТАСС.
Ранее Гуцул беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева и вышла из здания, где ее встречали родственники и сторонники с цветами, чтобы поздравить с праздником.
Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.
Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.