Глава Гагаузии после прилета в Кишинев заявила о необходимости дружбы с Россией

Глава Гагаузии Гуцул после прилета в Кишинев заявила о необходимости дружбы с Россией

Tекст: Вера Басилая

Гуцул, комментируя сообщения о возможном ее аресте, отметила, что ничего плохого не сделала и не нарушала закон, она просто хочет дружбы со всеми, особенно с Россией, передает ТАСС.

Ранее Гуцул беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева и вышла из здания, где ее встречали родственники и сторонники с цветами, чтобы поздравить с праздником.

Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.

Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.