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    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше
    Американист указал на неудачные решения Байдена в обращении к Конгрессу
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    Песков сообщил детали указа Путина о помиловании 52 женщин
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Либералы – наследники не декабристов, а «Бесов»

    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

    47 комментариев
    8 марта 2024, 12:25 • Новости дня

    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» «мезозойским постмодерном».

    Захарова высмеяла обращение Байдена к Путину: президент США заявил, что не уйдет.

    «А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    Кроме того, дипломат пошутила над советом Байдена ехать за дешевыми лекарствами в Москву, предположив, что российскому консульскому департаменту придется добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу: «За лекарствами по совету Байдена».

    Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что выступление Джо Байдена перед Конгрессом стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы

    Балерина Илзе Лиепа о потере гражданства Литвы: Я со своей страной

    Лиепа отреагировала на потерю гражданства Литвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа заявила, что уже сделала свой нравственный выбор, оставшись в России. Так она прокомментировала лишение ее гражданства Литвы.

    «Мне кажется, что не случайно это решение принято именно сейчас, во время предвыборной кампании нашего российского президента. И это еще одно признание, что я со своей страной и со своим президентом. Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать», – передает слова балерины РИА «Новости».

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу гражданства из-за поддержки России.

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    7 марта 2024, 16:48 • Новости дня
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удара по кортежу украинского президента Владимира Зеленского в ходе визита в Одессу не наносилось, это очевидно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.

    «Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».

    Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

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    7 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Суперснайпера ВСУ Основенко ликвидировали в зоне спецоперации

    Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Владимира Основенко, сообщил военкор Руслан Татаринов.

    В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.

    Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.

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    7 марта 2024, 13:54 • Новости дня
    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

    МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться

    МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

    В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».

    Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.

    В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.

    Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.

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    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

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    7 марта 2024, 21:45 • Новости дня
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    FT: В Восточной Европе задумались о нападении на Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Восточной Европе обдумывают возможное нападение на Россию, утверждает колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на восточноевропейского политика высокого ранга.

    В статье Купер рассуждает о кандидатуре премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, отмечая, что он будет вынужден сдерживать разрозненную коалицию, включающую в том числе «немцев-вегетарианцев» и высокопоставленного политика из Восточной Европы, передает РИА «Новости».

    «Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» – приводит журналист слова своего собеседника.

    Ранее российский генерал предсказал крупномасштабную войну в Европе.

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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался, потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    7 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Юрист предупредил о незаконности некоторых модификаций смартфонов

    Юрист Шалаев предупредил о незаконности некоторых модификаций смартфонов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность, рассказал юрист Владимир Шалаев.

    По словам Шалаева, для защиты от прослушки используются различные аппаратные и программные модификации, однако после таких изменений устройство юридически может быть отнесено к несертифицированным средствам связи, использование которых в соответствии с административным кодексом запрещено, передает «Газета.Ru».

    Применение таких гаджетов может повлечь наказание для граждан в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. рублей с конфискацией устройства либо без таковой, для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей, для юридических – от 60 до 300 тыс. рублей.

    За смену IMEI телефона (IMEI – уникальный идентификационный номер, присваиваемый производителем каждому устройству с подключением к сотовой сети (GSM) даже при помощи общедоступных программных решений пользователю устройства может грозить уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет, предупредил юрист.

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    7 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    Врио главы Вологодской области Филимонов: На заводе «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон

    На завод «Северсталь» в Череповце упал неустановленный дрон
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Череповце на промышленной площадке «Северстали» неустановленный беспилотник упал рядом с доменной печью, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

    Инцидент произошел утром на предприятии из-за «попадания» дрона неустановленной принадлежности, сообщил врио главы региона, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

    Работа печи из-за происшествия не нарушалась, предприятие продолжает функционировать в штатном режиме. На месте работают оперативные и следственные службы, никто не пострадал.

    Коментарии (23)
    8 марта 2024, 08:42 • Новости дня
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым

    Депутат Затулин напомнил Британии, что их остров не является непотопляемым

    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставляя киевскому режиму средства нападения на Крымский мост, в Лондоне забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

    Как отметил Затулин, высказывания экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что Киев якобы способен захватить Крым и для этого у украинской стороны «есть возможности», имеют не только политический, но и исторический контекст.

    В Британии, по словам депутата, гораздо ближе к сердцу принимают все связанное с Черным море и Одессой, поскольку, в отличие от США, они являются островным государством. «Им очень хочется править морями», – сказал Затулин РИА «Новости».

    Отсюда и происходит особый интерес Британии к «непотопляемому авианосцу» – Крыму. «А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», – добавил он.

    Ранее в британском военном ведомстве призвали Германию, несмотря на утечку переговоров офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста, передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

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    7 марта 2024, 20:17 • Новости дня
    Сенат Швейцарии поддержал передачу замороженных активов России Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швейцарские сенаторы большинством голосов поддержали использование правительством Швейцарии порядка 8,5 млрд долларов замороженных российских активов в качестве репараций Украине.

    Как следует из заявления, опубликованного на сайте парламента, 21 член Совета кантонов (малая палата парламента) проголосовал за серию соответствующих предложений Национального совета (большая палата парламента), передает РИА «Новости».

    Против выступили 19 членов Совета кантонов, трое воздержались.

    Ранее в ЕС обсудили использование замороженных активов России для военной поддержки Украины.

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    7 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт Сивков: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба

    Военный эксперт: США пытаются втянуть Россию в конфликт европейского масштаба
    @ Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Судьба американского и европейских правительств во многом зависит от исхода СВО. В интересах Вашингтона вовлекать Россию в противостояние с другими европейскими странами. При этом сам альянс НАТО прямого участия в боевых действиях принимать не будет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Константин Сивков. Ранее в России заявили о возможности начала крупномасштабного конфликта в Европе.

    «Генерал-полковник Владимир Зарудницкий абсолютно прав, говоря о рисках конфликта. Когда человек столь высокого статуса предупреждает о возможности втягивания страны в противостояние с другими государствами, к этому стоит прислушиваться. Дело в том, что западные элиты, в частности американские, поставили слишком многое на поражение России в зоне СВО», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.

    «При безоговорочной победе ВС РФ над ВСУ Вашингтон ждет существенная потеря глобальных позиций. Их влияние будет снижаться как в политическом, так и в экономическом плане. Не исключаю, что произошедшее усилит социальные противоречия и в Штатах, и на территории их союзников. Местные правительства могут быть буквально сметены», – отмечает эксперт.

    «Поэтому Вашингтону не остается ничего другого, кроме как начать борьбу за собственное выживание. Достичь этого они попытаются за счет постепенного расширения зоны боевых действий. Для того чтобы снизить риски неконтролируемой эскалации, США применят тактику провоцирования конфликтов низкой интенсивности», – полагает собеседник.

    «Таким образом, мы будем иметь дело с медленным и постепенным втягиванием в противостояние с Россией отдельных европейских государств. Первыми жертвами могут стать восточные страны региона. Со временем есть риск расширения зоны конфликта и на запад. Суть задумки Вашингтона в том, чтобы государства вступали в конфликт как самостоятельные акторы, чтобы альянсу не пришлось вмешиваться», – указывает он.

    «И тогда с позиции внешнего наблюдателя ситуация будет выглядеть как череда двусторонних конфликтов без прямого вовлечения НАТО. Опасность этого исхода крайне велика. Начинать подготовку к данному сценарию следует уже сейчас, чтобы встретить противника во всеоружии», – резюмирует Сивков.

    Ранее в России заявили о возможности превращения конфликта на Украине в крупномасштабную войну в Европе. Об этом в статье для февральского номера журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий. По его мнению, в настоящий момент прогнозирование дальнейшего развития геополитической обстановки становится крайне затруднительным.

    Он отметил, что западные страны ставят своей целью «стратегическое поражение России». На этом фоне окончание боевых действий в зоне СВО не будет знаменовать завершение конфронтации Москвы и Вашингтона, в связи с чем необходимо существенно повысить требования к системе военной безопасности страны.

    Зарудницкий подчеркнул, что в настоящее время особую значимость приобретает развитие отношений с международными акторами, придерживающихся нейтралитета. «За редким исключением, это не долгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», – уточнил он.

    Особый интерес, по его мнению, в этом плане представляет Африканский континент, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Кроме того, начальник академии Генштаба призвал усилить внимание в отношении угроз внутренней безопасности РФ, поскольку США могут попытаться дестабилизировать обстановку в России, используя «религиозные, этнические и цивилизационные противоречия».

    Статья Зарудницкого вышла на фоне продолжающейся милитаризации Европы. Так, в Германии планируют возродить практику общей воинской обязанности. Об этом пишет издание Spiegel. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины появления этой инициативы. Эксперты отмечали, что данное предложение, скорее всего, будет поддержано населением страны, однако ФРГ сумеет обеспечить набор лишь 3-4 тыс. новобранцев ежегодно.

    Провоенные настроения заметно выросли и во Франции. Так, глава государства Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки на Украину сухопутных войск НАТО. Тем не менее, по данным социологических опросов, проведенных изданием Le Figaro, 76% граждан республики выступают против намерений президента. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чем именно вызваны милитаристские призывы Макрона.

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    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

    Коментарии (6)
    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (5)
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