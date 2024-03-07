Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.2 комментария
Минтранс поручил авиакомпаниям не повышать цены на билеты в Калининград
Авиакомпаниям необходимо не допускать повышения стоимости авиабилетов в Калининград во время пересмотра системы субсидирования, сообщили в пресс-службе Минтранс России.
В сообщении говорится, что помимо «Аэрофлота», который и так совершают перевозки в Калининград по «плоским» тарифам, всем остальным авиаперевозчикам, осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград. Кроме того, глава государства высказался в поддержку идеи оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей этого региона.