Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.12 комментариев
Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона
Путин поддержал предложение оставить льготы на полет в Калининград только для жителей региона
Глава государства Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области высказался в поддержку идеи оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей этого региона.
«Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.