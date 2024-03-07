Женщинам-волонтерам СВО вручили Национальную премию «Окопная свеча»

«Единая Россия» и «Отцы России» вручили Национальную премию «Окопная свеча» женщинам-волонтерам СВО

Награды в центральном штабе «Молодой Гвардии Единой России» в Москве получили военный корреспондент Ирина Куксенкова, руководитель «швейных войск» из Сибири Ольга Язева, инициатор добровольческого движения «Солдатский привал» из Белгорода Елена Стогниенко, а также представители Союза православных женщин и фонда «Своих не бросаем», работающие в госпиталях волонтеры, говорится на сайте ЕР.

«Сегодня впервые вручается премия «Окопная свеча», которую в преддверие 8 марта мы решили посвятить именно женщинам. Так случилось, что в женских руках оказалась большая доля помощи фронту: окопные свечи, пошив одежды для военнослужащих, помощь раненым. Сегодня награждаются женщины разных возрастов со всей страны: Красноярск, Новый Уренгой, Крым, Белгородская область, новые регионы. И пусть эта миссия летит дальше, объединяя все больше людей», – сказала замсекретаря Генсовета ЕР Анна Кузнецова.

Руководитель движения «Отцы России» Андрей Коченов отметил, что движение участвуют в помощи бойцам с самого первого дня СВО. «Первые люди, которых мы всегда встречаем «за ленточкой» – волонтеры. В эту работу сегодня включились миллионы людей – от детей, которые пишут письма солдатам, до уже серьезных общественных организаций. Они шьют одежду, плетут маскировочные сети, льют окопные свечи. Именно окопная свеча сегодня стала символом этой добровольческой помощи. Думаю, награда «Окопная свеча» получит народное признание, как и медаль солдата», – уверен он.

Напомним, Национальная премия «Окопная свеча» учреждена 5 декабря 2023 года, в День волонтера. Статуэтка выполнена в форме окопной свечи и символизирует неравнодушие добровольцев тыла.