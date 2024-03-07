Эксперты рассказали о востребованности голосования на дому

Эксперты Асафов и Булгакова: Избирательная система России отвечает всем принципам доступности и удобства

Tекст: Андрей Резчиков

«Голосование на дому – это российская избирательная традиция. Такой способ голосования существует достаточно давно и количество избирателей, которым это необходимо, стабильно», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.

По словам эксперта, устойчивая категория избирателей предпочитает голосование вне участков в силу разных причин. «Это прежде всего люди, у которых в силу физических ограничений и заболеваний нет возможности посетить участок. Это могут быть и те, кто ухаживает за другими на дому. Еще не во всех регионах есть возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ)», – пояснил политолог.

Асафов считает, что российское законодательство «представляет широкие возможности всем группам избирателей проголосовать вне зависимости от обстоятельств, в том числе на таких важных выборах, как выборы президента». «В России, напомню, действует возможность досрочного голосования для труднодоступных территорий и регионов. А многодневное голосование позволяет проголосовать в наиболее подходящий день тем, кто будет занят по каким-то рабочим причинам», – отметил политолог.

Кроме того, все этапы волеизъявления на дому тоже «подвержены общественному контролю, как и голосование на избирательном участке». «Наблюдатели следят за опечатыванием переносных избирательных ящиков для голосования, они вместе с членами избирательных комиссий ходят по квартирам избирателей», – указал спикер.

Асафов считает, что чуть более недели до выборов – это достаточный срок, чтобы все желающие могли подать заявление на участие в голосовании на дому. «Люди, которые выбирают голосование на дому, сталкиваются с этим не в первый раз. Все сроки по регистрации рассчитаны по накопленному опыту. Поэтому этот срок, безусловно, достаточный. Все, кто нуждается в таких способах волеизъявления, успеют подать заявление», – подчеркнул собеседник.

«Для проведения надомного голосования на выборах необходимы уважительные причины. Чаще всего эту форму выбирают избиратели с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди. Для них участие в выборах – яркое и значимое событие в жизни, возможность проявить свою гражданскую позицию. Избирательная система со своей стороны должна отвечать принципу доступности и удобства. Как показывает практика выборов прошлых лет, голосующие на дому – сравнительно небольшой процент избирателей. Но они есть и они важны», – пояснила Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Она отметила, что есть много спекуляций на тему надомного голосования, «однако напомню, что вся процедура, включая работу членов комиссии с бюллетенями и их подсчет, четко регулируется законом». «Также закон предусматривает и общественный контроль за голосованием на дому: у всех наблюдателей в равной степени есть возможность как получать ключевые данные, будучи на участке, так и находиться на выезде вместе с членами комиссии», – сказала Булгакова.

Так, например, на участке каждый наблюдатель может внимательно следить за числом избирательных бюллетеней и ящиков, которые берут и привозят с собой члены комиссии, их соотношением с поданными заявками. «По их возвращению наблюдатели могут провести сравнительный анализ – мы считаем, что это необходимо делать во всех случаях, всегда обращаем внимание на это в ходе образовательных мероприятий для наблюдателей», – отметила собеседница.

Эксперт согласна, что период подачи заявлений «достаточен и удобен для того, чтобы осознанно принять решение о голосовании на дому». «Подать заявление можно разными способами, как письменно, так и устно, обратившись по телефону в участковую избирательную комиссию», – добавила Булгакова.

На этой неделе на портале «Госуслуги» стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента России на дому. Как сообщили в Минцифры, заявление можно подать до 11 марта 23.59 по московскому времени. Прием заявлений о голосовании на дому в участковых избирательных комиссиях продлится с 7 до 14:00 17 марта.

Заявление будет рассматривать избирательная комиссия. Если ответ будет положительным, то представители избиркома согласуют с заявителем удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Президентские выборы в России назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В ряде регионов уже началось досрочное голосование. По данным Центризбиркома, решение о проведении «досрочки» приняли в 42 субъектах.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.