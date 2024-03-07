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Эксперты рассказали о востребованности голосования на дому
Эксперты Асафов и Булгакова: Избирательная система России отвечает всем принципам доступности и удобства
Голосование на дому расширяет возможности избирателей, это удобная форма выражения волеизъявления для тех, кто не имеет возможности лично посетить избирательный участок, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты. На этой неделе стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента России на дому.
«Голосование на дому – это российская избирательная традиция. Такой способ голосования существует достаточно давно и количество избирателей, которым это необходимо, стабильно», – отметил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.
По словам эксперта, устойчивая категория избирателей предпочитает голосование вне участков в силу разных причин. «Это прежде всего люди, у которых в силу физических ограничений и заболеваний нет возможности посетить участок. Это могут быть и те, кто ухаживает за другими на дому. Еще не во всех регионах есть возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ)», – пояснил политолог.
Асафов считает, что российское законодательство «представляет широкие возможности всем группам избирателей проголосовать вне зависимости от обстоятельств, в том числе на таких важных выборах, как выборы президента». «В России, напомню, действует возможность досрочного голосования для труднодоступных территорий и регионов. А многодневное голосование позволяет проголосовать в наиболее подходящий день тем, кто будет занят по каким-то рабочим причинам», – отметил политолог.
Кроме того, все этапы волеизъявления на дому тоже «подвержены общественному контролю, как и голосование на избирательном участке». «Наблюдатели следят за опечатыванием переносных избирательных ящиков для голосования, они вместе с членами избирательных комиссий ходят по квартирам избирателей», – указал спикер.
Асафов считает, что чуть более недели до выборов – это достаточный срок, чтобы все желающие могли подать заявление на участие в голосовании на дому. «Люди, которые выбирают голосование на дому, сталкиваются с этим не в первый раз. Все сроки по регистрации рассчитаны по накопленному опыту. Поэтому этот срок, безусловно, достаточный. Все, кто нуждается в таких способах волеизъявления, успеют подать заявление», – подчеркнул собеседник.
«Для проведения надомного голосования на выборах необходимы уважительные причины. Чаще всего эту форму выбирают избиратели с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди. Для них участие в выборах – яркое и значимое событие в жизни, возможность проявить свою гражданскую позицию. Избирательная система со своей стороны должна отвечать принципу доступности и удобства. Как показывает практика выборов прошлых лет, голосующие на дому – сравнительно небольшой процент избирателей. Но они есть и они важны», – пояснила Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
Она отметила, что есть много спекуляций на тему надомного голосования, «однако напомню, что вся процедура, включая работу членов комиссии с бюллетенями и их подсчет, четко регулируется законом». «Также закон предусматривает и общественный контроль за голосованием на дому: у всех наблюдателей в равной степени есть возможность как получать ключевые данные, будучи на участке, так и находиться на выезде вместе с членами комиссии», – сказала Булгакова.
Так, например, на участке каждый наблюдатель может внимательно следить за числом избирательных бюллетеней и ящиков, которые берут и привозят с собой члены комиссии, их соотношением с поданными заявками. «По их возвращению наблюдатели могут провести сравнительный анализ – мы считаем, что это необходимо делать во всех случаях, всегда обращаем внимание на это в ходе образовательных мероприятий для наблюдателей», – отметила собеседница.
Эксперт согласна, что период подачи заявлений «достаточен и удобен для того, чтобы осознанно принять решение о голосовании на дому». «Подать заявление можно разными способами, как письменно, так и устно, обратившись по телефону в участковую избирательную комиссию», – добавила Булгакова.
На этой неделе на портале «Госуслуги» стартовал прием заявлений для голосования на выборах президента России на дому. Как сообщили в Минцифры, заявление можно подать до 11 марта 23.59 по московскому времени. Прием заявлений о голосовании на дому в участковых избирательных комиссиях продлится с 7 до 14:00 17 марта.
Заявление будет рассматривать избирательная комиссия. Если ответ будет положительным, то представители избиркома согласуют с заявителем удобное время и в дни голосования посетят с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Президентские выборы в России назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В ряде регионов уже началось досрочное голосование. По данным Центризбиркома, решение о проведении «досрочки» приняли в 42 субъектах.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.