Путин заявил о преданности российских офицеров Родине и долгу

Tекст: Валерия Городецкая

«Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, во все исторические этапы демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. Благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из всех тяжелейших испытаний. Когда военнослужащие говорят: «Мы вас не подведем». Вы знаете, я слышу: «Мы Родину не подведем», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Общаясь с выпускницами, Путин назвал Краснодарское высшее военное авиационное училище героическим учебным заведением, которое крепко связано с историей Российского государства.

Президент напомнил о периоде Великой Отечественной войны, в который силами выпускников училища были уничтожены тысячи танков, самолетов и орудийных расчетов противников. Он отметил, что многие выходцы училища были признаны Героями Советского союза, России и даже некоторых других стран.

Училище ведет свою историю с августа 1938 года, за годы работы выпустило более 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них более 18 тыс. летчиков. Среди выпускников – пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 38 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.

Также среди выпускников девять Героев Российской Федерации. Шестеро награждены за результаты в СВО.

Напомним, Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, где он лично опробовал авиатренажер.