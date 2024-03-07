Путин заявил, что авиатренажеры должны быть заложены в гособоронзаказ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Нужно подумать над тем, чтобы были тренажеры на все типы самолетов, на которых девушкам и ребятам дальше работать. Надо закладывать это обязательно в гособоронзаказ. Это очень важно. Это действительно очень важно, потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов по-другому», – цитирует Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что такая деталь может иметь значение при пилотировании.

В России нужны современные, эффективно работающие авиатренажеры, нужны инструкторы, которые помогут тренироваться на них.

«Я так понимаю, что на сегодня у нас нет проблем с наличием тренажеров, а если есть, то они решаются. У нас есть все, чтобы они были в наличии и высокого качества. По некоторым тренажерам мы даже наших конкурентов обыграли уже, они у нас достаточно эффективные», – заключил Путин.