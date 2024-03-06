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Депутат предложила развивать в России институты профессионального наставничества
В России необходимо развивать институты профессионального наставничества, считает депутат Госдумы Мария Василькова, принявшая участие в Всероссийском женском форуме «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию».
Василькова в ходе Стратегической сессии «Женщины за сохранение традиций. Наставничество в кругу семьи и на работе» отметила, что сегодня в эпоху цифровизации сохранение традиций и роль наставничества становятся более значимыми, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Она рассказала, что в Год педагога и наставника они активно принимали участие в наставнических проектах: «Женщины: школа наставничества», Общероссийская наставническая программа «Дела Первых», а также продолжается работа в рамках Женского движения Единой России «Моя наставница», объединяя талантливую молодежь и успешных женщин-лидеров.
По ее словам, такие проекты дают возможность получать опыт не только наставляемым, но и наставницам, поскольку работа и связь с наставниками не заканчивается формальными сроками проектов. Василькова назвала наставничество искусством, которое дарит силы и уверенность, вдохновляя на достижение новых высот.
Она добавила, что сегодня требуется развитие институтов профессионального наставничества, что позволит за 1,5 или два года подготовить высококвалифицированных специалистов. По ее мнению, при создании программ наставничества важно делать акцент на целеполагании, методологии работы и алгоритме взаимодействия наставник-наставляемый, поскольку наставничество не может измеряться количеством встреч, оно измеряется прогрессом, конкретным результатом.