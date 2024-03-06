  • Новость часаГреческие СМИ сообщили о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
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    Российское зерно мешает французскому влиянию в Алжире
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    Пугачева ответила Стасу Михайлову на критику уехавших артистов
    Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
    Политолог: Зеленский мог отправить украинских солдат в Судан ради денег и оружия
    Захарова назвала тварями обсуждавших атаку на Крым офицеров бундесвера
    Хейли намерена объявить о приостановке участия в праймериз
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    4 комментария
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 16:24 • Новости дня

    Американский балкер получил повреждения в результате атаки в Аденском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский балкер под флагом Барбадоса получил повреждения в результате нападения неизвестных в Аденском заливе. Как сообщает специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey, его экипаж пересаживается в спасательные шлюпки.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) проинформировал, что судну оказывают помощь силы коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, передает ТАСС.

    По данным Ambrey, в сторону судна идет корабль ВМС Индии.

    Ранее британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно у берегов Йемена.

    5 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Композитор и продюсер Евгений Кобылянский заявил, что запрет на получение выплат по авторским и смежным правам может серьезно сказаться на доходах иностранных агентов, пишет URA.RU.

    По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».

    «И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.

    Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала причину отставки Нуланд

    Захарова объяснила будущую отставку Нуланд провалом антироссийской политики Байдена

    Захарова назвала причину отставки Нуланд
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что причину никто не скажет. Но, по ее словам, она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Она добавила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.

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    6 марта 2024, 13:47 • Новости дня
    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams под Авдеевкой

    Российские танкисты с первого выстрела подбили Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, заявил командир одного из подразделений вооруженных сил, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.

    По его словам, в ходе танковой дуэли экипаж танка Т-72Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams, передает ТАСС.

    Напомним, во вторник российский военный корреспондент Чингис Дамбиев заявил, что в зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве

    Бывший курсант командного училища Бояршинов за госизмену приговорен военным судом в Москве к 12 годам колонии

    Бывший курсант военного училища осужден за госизмену на 12 лет в Москве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Второй Западный окружной военный суд в Москве по делу о госизмене в форме шпионажа приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Бояршинова, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ, сообщили в правоохранительных органах.

    Бояршинов полностью признал вину и выразил «деятельное раскаяние», что было учтено как «смягчающее обстоятельство». Поскольку курсант признал вину, суд шел в особом порядке, без исследований доказательств, следует из данных картотеки суда.

    Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности государства, передает ТАСС.

    К моменту приговора Бояршинова уже отчислили из училища по нереабилитирующим основаниям. В суде сообщили, что процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы носят гриф «совсекретно». Приговор пока не вступил в законную силу.

    В конце февраля Брянский облсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины за сбор и последующую передачу информации о ВС России украинским спецслужбам. Суд Ростовской области приговорил к 11 годам и шести месяцам лишения свободы агента Главного управления разведки минобороны Украины за попытку купить компоненты к ЗРК С-300.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    6 марта 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной

    Политолог Шеслер: США смотрят на противоречия между Зеленской и Навальной как на разборки папуасов

    Политолог объяснила растущие противоречия между Зеленской и Навальной
    @ Philipp von Ditfurth,Eugen Kotenko/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противоречия между властями Украины и российской оппозицией существуют с тех пор, когда Алексей Навальный назвал Крым «бутербродом» и сказал, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать». Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее WP сообщила об отказе Елены Зеленской от мероприятия с президентом США из-за возможного присутствия там Юлии Навальной.

    «Отказ Елены Зеленской и Юлии Навальной присутствовать вместе на одном мероприятии – лишь частный пример существующих разногласий между Украиной и российской несистемной оппозицией, который начался довольно давно», – считает политолог, правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила о высказывании Алексея Навального относительно принадлежности Крыма, когда блогер сравнивал полуостров с «бутербродом с колбасой», отмечая, что не считает нужным «его туда-сюда возвращать».

    «Тогда на Украине это породило массу мемов и шуточек, а после смерти Навального их появилось еще больше. Более того, недавно какие-то кафе выпускали бутерброды и сэндвичи с именем Навального. Собственно, из-за слов о «бутерброде» украинские националисты резко негативно относятся к блогеру», – указала собеседница, добавив, что «российских несистемщиков не может не обижать такая волна ненависти».

    Кроме того, отношения обострило и то, что некоторые украинские чиновники сочли смерть Навального «положительной новостью». «Это служит подтверждением того, что украинский национализм – не просто неприятие российской власти и идеологии, это откровенная русофобия, которая затрагивает абсолютно всех русских, независимо от их политической позиции», – акцентировала политолог.

    «Примечательно, что Юлия Навальная, выступая на приемах и форумах, не упоминает тему Украины. Это вызывает негативную реакцию среди националистов», – заметила Шеслер. Однако в администрации президента США этому конфликту не придают никакого значения. «Для них это разборки между папуасами, которые должны выполнять указания сверху», – пояснила спикер.

    Собеседница допустила, что Зеленская и Навальная все же могут посетить обращение президента США к Конгрессу. Произойдет это в случае, если такое указание поступит от Госдепа. «Но пока для американской администрации вся эта история – слишком ничтожный повод, чтобы на него обращать внимание», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что супруга Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Как сообщает Washington Post, дискомфорт у украинцев вызвало потенциальное присутствие на данном мероприятии Юлии Навальной. По данным источников издания, возможное присутствие вдовы блогера Киев воспринял негативно, так как в 2014 году тот во многом поддерживал присоединение Крыма.

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, в марте прошлого года фильм «Навальный» (Navalny, 2022) получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». На Украине такое решение вызвало гнев и негодование. Так, советник главы офиса президента Михаил Подоляк позволил себе резкий выпад в адрес жюри кинопремии. «Если «Оскар» вне политики, то как понимать документальный манифест «Навального», в котором внутрироссийская политика льется через край?» – возмутился он.

    В свою очередь депутат Рады Максим Бужанский тогда предположил, что Украина для «Оскара» «слишком брутальна», а «ручные болонки из среды российских либералов им намного комфортней в общении». Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем еще организаторы «Оскара» обидели Владимира Зеленского.

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    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    6 марта 2024, 14:17 • Новости дня
    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»

    Песков: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы ее существованию

    В Кремле назвали условие применения «прощального оружия»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Ядерное оружие в российской доктрине трактуется именно как «прощальное оружие», Россия применит его только в одном случае – если что-то будет угрожать существованию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» отметил, что все касательно применения ядерного оружия изложено в соответствующей российской доктрине.

    Ядерной войны, по словам представителя Кремля, люди должны бояться на уровне самосохранения. «Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство», – приводит его слова ТАСС.

    Песков отметил, что рассуждений о применении ядерного оружия сейчас очень много на Западе, и это, по его словам, крайне безответственно и крайне опасно.

    Как заявляли ранее в Госдепе, США не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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    5 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    Кузбасский Шерегеш решили сделать одним из лучших горнолыжных курортов мира
    @ Максим Киселев/ТАСС

    Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел первое заседание штаба по развитию особой экономической зоны туристской-рекреационного типа «Горная Шория», на котором обозначили сроки завершения строительства аэропортового комплекса Шерегеш.

    Также глава региона поручил организовать единую систему видеонаблюдения в Шерегеше, усилить деятельность полиции, обеспечив безопасность туристов и жителей, говорится на сайте администрации региона.

    «В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин назвал Кузбасс одним из туристических центров страны. Основное направление нашего региона – горнолыжный туризм. Мы продолжаем работу по созданию в Шерегеше одного из лучших курортов мира, наша задача – войти в первую пятерку. В этом году мы утвердили стратегию развития Шерегеша до 2035 года, запланировали привлечение инвестиций 172 млрд рублей и создание не менее 11 тыс. новых рабочих мест. В 2023 году подали заявку на создание особой экономической зоны «Горная Шория», основой которой станет реализация инвестиционных проектов в Шерегеше», – сказал губернатор.

    В обсуждении участвовали руководители органов власти и представители компаний-инвесторов. Министр экономического развития Константин Пытченко доложил, что площадь особой экономической зоны «Горная Шория» составит почти 1,5 тыс. га. Проект предполагает комплексное развитие территории в секторе В, гостинично-делового комплекса в секторе Е, горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» в секторе D. Общая сумма инвестиций составит 41,5 млрд рублей. Будет создано 4 тыс. новых рабочих мест в течение 10 лет. Инвесторами станут ХП «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш», ООО «Космос Отель Шерегеш», ООО «Русбилд» и другие компании.

    Участники встречи обсудили развитие инфраструктуры на территории Шерегеша. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» идет строительство и реконструкция очистных сооружений, автомобильных дорог, систем водоснабжения и теплоснабжения. Все это создаст необходимую базу для реализации инвестиционных проектов туристской инфраструктуры.

    «Все вопросы по газификации, электро- и водоснабжению необходимо решать оперативно. Особо обратить внимание на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом. Важно учитывать планы инвесторов по реализации проектов», – подчеркнул Цивилев.

    Министерству туризма Кузбасса поручено продолжить взаимодействие с инвесторами и организовать сбор предложений по дальнейшему улучшению курорта. Одним из прорывных проектов станет строительство аэропортового комплекса. В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги. Ввод аэропорта запланирован на 2027 год. Кроме того, в ближайшие годы пройдет реновация старых районов поселка Шерегеш, обновление жилищного фонда, будет построено жилье для персонала туристических объектов.

    Губернатор поручил обратить особое внимание на работу курортной полиции и службы спасения, обеспечить территорию единой системой видеонаблюдения. Заседания штаба по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория» будут проходить ежемесячно для координации работы по строительству инфраструктуры и синхронизации планов инвесторов.

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    Чем объясняется сила рубля

    На прошлой неделе рубль оказался самой сильной из валют развивающихся стран. На этой неделе он продолжил укрепляться. Март может стать удачным для российской валюты, эксперты даже не исключают укрепления рубля до 88 за доллар. Что помогает рублю и как долго эта поддержка продлится? Подробности

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    Германия возвращает воинский призыв по двум причинам

    В Германии рассматривается возможность возвращения всеобщей воинской обязанности. Немецкая пресса пишет, что данная инициатива принадлежит министру обороны страны Борису Писториусу. Подобное решение может стать следующим шагом ФРГ на пути милитаризации государства. Удастся ли Берлину организовать ежегодный призыв, кто под него попадет? И что немецкие реформы означают для безопасности Европы и России? Подробности

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    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

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    Как армян настраивают против России

    «Армянский народ понимает всю катастрофичность ситуации». Такими словами сами армянские эксперты оценивают то, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны Никола Пашиняна. Что говорят по этому поводу социологические опросы и как Пашинян манипулирует армянами, чтобы настроить их против России? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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