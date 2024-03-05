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Сийярто назвал условие для встречи Орбана с Зеленским
Сийярто: Венгрию не устроил ответ Украины о правах нацменьшинства в Закарпатье
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока Киев не вернет права венгерскому меньшинству в Закарпатье, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр напомнил, что темой его встречи в Ужгороде с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем офиса президента Андреем Ермаком были права этнических венгров в Закарпатье, передает ТАСС.
По его словам, Киеву были переданы требования из 11 пунктов, были созданы группы по работе над этим вопросом, но ответ, который прислали из Киева, не устроил Будапешт: он «не содержит никакого прогресса в этой области».
Сийярто заявил, что Украине необходимо отойти от своей «догматической позиции» и вернуть венгерскому меньшинству в Закарпатье права, до тех пор условий для встречи на высшем уровне не будет.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии из-за прав венгров в Закарпатье продолжается не первый год. В декабре Венгрия раскритиковала украинский закон о национальных меньшинствах. В январе венгерский правый политик Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье в случае поражения Украины в конфликте с Россией может отойти Венгрии.