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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    20 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 14:42 • Видео

    Венгры и румыны хотят по куску Украины

    Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

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    ЕС угрожает России экономической блокадой

    ЕС выделяет деньги на создание нового транспортного коридора из Центральной Азии в обход России. Новый маршрут называют конкурентом китайского проекта «Один пояс – один путь». Брюссель не скрывает, что эти планы направлены именно против России. Удастся ли их реализовать? Подробности

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    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза

    Венгрия возмущена «политическим шантажом», который предприняли против этой страны власти Евросоюза. Фактически Будапешту угрожают масштабными экономическими санкциями, и все из-за ее позиции по поводу Украины. О чем именно идет речь и почему этот шантаж на самом деле куда более угрожает Брюсселю? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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