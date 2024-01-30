Венгры и румыны хотят по куску Украины

Василий Стоякин
Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики
Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.
Андрей Полонский
Звездная тусовка отстала от страны
Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.
Дмитрий Винник
«Критическое мышление» как последний козырь Госдепа
Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.