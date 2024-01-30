Венгры и румыны хотят по куску Украины

Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

ЕС угрожает России экономической блокадой ЕС выделяет деньги на создание нового транспортного коридора из Центральной Азии в обход России. Новый маршрут называют конкурентом китайского проекта «Один пояс – один путь». Брюссель не скрывает, что эти планы направлены именно против России. Удастся ли их реализовать? Подробности Перейти в раздел

Прокси-войска Ирана поставили США в тупик Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности Перейти в раздел

Что означает наступление российских войск в Харьковской области «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности Перейти в раздел

Антивенгерские санкции ускорят развал Евросоюза Венгрия возмущена «политическим шантажом», который предприняли против этой страны власти Евросоюза. Фактически Будапешту угрожают масштабными экономическими санкциями, и все из-за ее позиции по поводу Украины. О чем именно идет речь и почему этот шантаж на самом деле куда более угрожает Брюсселю? Подробности Перейти в раздел

К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности Перейти в раздел

Венгры и румыны хотят по куску Украины Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

Армия России освободила Табаевку Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

Еще одна война: Корея против Кореи Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле? Перейти в раздел