В Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств

МИД: Новый закон Украины не решает полностью проблему прав венгров в Закарпатье

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он заявил, что закон, принятый Верховной радой 8 декабря, не сможет сразу же обеспечить венгерской общине в Закарпатье восстановление прав, передает ТАСС.

По его словам, «с этим шагом пройдено около двух третей пути, осталось пройти еще одну треть, и тогда острые углы двусторонних отношений исчезнут». Говоря о новом украинском законе, Мадьяр пояснил, что Венгрия рассматривает его «не как жест, за который надо быть благодарным, а как минимум того, что следовало ожидать».

В то же время он считает, что украинские власти пошли на такой шаг только из-за того, что это мешало их планам присоединения к Евросоюзу и получения от него денежной помощи. Мадьяр добавил, что в Киеве знали, что могут ожидать противодействия со стороны Венгрии по вопросам вступлении Украины в ЕС и выделения финансовой помощи, и поэтому попытались предпринять какие-то позитивные действия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что «понятия не имеет», почему в ЕС решили, будто в январе Будапешт снимет вето с выделения Украине 50 млрд евро.