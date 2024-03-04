Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Летчик Ведящев рассказал о спасении сослуживца в зоне СВО
Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как однажды в ходе спецоперации спас боевого товарища.
Ведящев сообщил, что они летели ночью и он увидел, что ракета полетела к его ведомому. Тогда летчик дал сослуживцу инструкции по уходу от ракеты противника, передает RT.
«Ракета сбилась и не попала по нему», – отметил летчик.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы.