Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области

Снайперы морской пехоты уничтожили диверсантов под Угледаром

Минобороны: Тяжелые снайперы морской пехоты ТОФ уничтожили диверсантов под Угледаром

Tекст: Вера Басилая

Во время ночной вылазки морпехи ТОФ с использованием тепловизионных приборов обнаружили разведывательную группу ВСУ возле Угледара. Прицельным огнем противник был уничтожен, передает ТАСС.

В Минобороны рассказали, что диверсантам позволили приблизиться к первой линии российской обороны, после чего снайперы открыли огонь на поражение из крупнокалиберных снайперских комплексов.

Отрядом тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота командует майор Ярослав Якубов, получивший 8 декабря Звезду Героя России. На счету подразделения – сотни уничтоженных врагов и выведенных из строя целей.

Ранее ударная группа армейской авиации ВС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния уничтожила скопление живой силы и бронетехнику ВСУ под Красным Лиманом.