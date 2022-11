Стало известно об обстреле ВСУ центра Стаханова в ЛНР В ДНР сформировали батальон из числа украинских военнопленных Бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО Собаку Мину из зоны СВО подарили семье во Владивостоке 24 ноября 2022, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне 23 ноября 2022, 13:16

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Фото: Скриншот из видео

Текст: Александра Юдина

Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкору проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты. Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo. Как отметил спецкор проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя. Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструкторы ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату. Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв. После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих. Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть». Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил. Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ. Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2–4,2 секунды. Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях 23 ноября 2022, 14:47

Фото: t.me/mod_russia

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС. Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией. Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров. В Кремле выразили уверенность в успехе СВО Пресс-секретарь президента РФ Песков: Будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают 23 ноября 2022, 23:59

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от успеха спецоперации РФ на Украине, Песков согласился с такой формулировкой, однако подчеркнул, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают, передает ТАСС. Напомним, 15 ноября Песков заявил о продолжении российской специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров. Новости СМИ2 Львов оказался обесточен после серии взрывов Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах во Львове, после чего в городе пропал свет 23 ноября 2022, 15:59 Текст: Александра Юдина

Фото: Li Muzi/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Масштабная поддержка Киева со стороны участниц НАТО приближает обострение конфликта, заявил генсек организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. По его словам, такая активность членов Североатлантического блока чревата угрозой быть втянутым в конфликт на Украине. Кроме того, Зась отметил, что НАТО создает реальные провокационные вызовы, наращивая военный контингент в Восточной Европе, приближая конфликт к западным границам зоны ответственности ОДКБ, передает ТАСС. Напомним, в Ереване стартовало заседание совета министров иностранных дел и совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, передает РИА «Новости». Открывший встречу глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что участникам заседания удастся оценить ситуации в блоке международной и региональной безопасности, взвесить в этом свете возможные риски для государств-членов организации. Новости СМИ2 Морпехи начали обучать мобилизованных штурму и захвату зданий 23 ноября 2022, 16:29 Текст: Кристина Цыцура

Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных штурму и захвату зданий с учетом опыта спецоперации, сообщили в Минобороны России. Солдаты штурмуют одно из зданий под огневым прикрытием, тренируя проникновение в окна и бреши в стенах с применением светошумовых гранат и лазерных целеуказателей на автоматах. Отмечается, что главная цель тренировок – отработать «четкую слаженность действий» бойцов. Медленный темп при захвате объектов может привести к серьезным последствиям, поэтому на тренировках каждый военнослужащий должен уметь правильно проникать в здание, применяя различные виды вооружений. «Большую роль также играет тесное взаимодействие друг с другом в составе пары, тройки, группы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Напомним, призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. Мирошник: Зеленский выступал в СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Президент Украины Зеленский выступал перед СБ ООН во время обстрела Донецка ВСУ 24 ноября 2022, 05:58 Текст: Антон Никитин

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по центру Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, в 7.20 вооруженные формирования Украины обстреляли центр Стаханова из HIMARS, в результате жертв и пострадавших нет, передает ТАСС. По его словам, ВСУ планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в ЛНР в ближайшие пять-семь дней, которые нужны для формирования ударных групп, восполнения потерь в штурмовых подразделениях и проведения боевого слаживания. По его мнению, за это время установится стабильно минусовая температура, которая будет способствовать продвижению техники. Ранее в ЛНР сообщали, что Алчевск и Стаханов подверглись обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS.