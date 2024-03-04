Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Во Владивостокской крепости отреагировали на случай вандализма
Во Владивостокской крепости назвали граффити первым случаем такого вандализма
Граффити на Владивостокской крепости – первый случай вандализма в истории музея-заповедника Дальнего Востока им. Арсеньева, сообщил пресс-секретарь учреждения Андрей Островский.
Раньше ничего подобного не происходило, заявил Островский в беседе с «Газетой.Ru».
До недавнего времени большая часть объектов Владивостокской крепости принадлежало Минобороны, и там можно было встретить надписи вроде «Вася, ДМБ, Кемерово, 72 год», добавил собеседник.
Крепость находится как на материковой части города, так и на острове Русский. Его охраняет Росгвардия, но они лишь патрулируют объект, проезжая на автомобиле. Поста охраны у Поспеловской батареи нет.
В музее считают появившееся граффити «ярким проявлением вандализма» и рассчитывают, что виновник будет наказан.
Ранее СК завел дело по факту повреждения Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. На месте происшествия найден пустой аэрозольный баллон. Свидетелей удалось установить и допросить.