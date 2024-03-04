Во Владивостокской крепости отреагировали на случай вандализма

Во Владивостокской крепости назвали граффити первым случаем такого вандализма

Tекст: Алексей Дегтярев

Раньше ничего подобного не происходило, заявил Островский в беседе с «Газетой.Ru».

До недавнего времени большая часть объектов Владивостокской крепости принадлежало Минобороны, и там можно было встретить надписи вроде «Вася, ДМБ, Кемерово, 72 год», добавил собеседник.

Крепость находится как на материковой части города, так и на острове Русский. Его охраняет Росгвардия, но они лишь патрулируют объект, проезжая на автомобиле. Поста охраны у Поспеловской батареи нет.

В музее считают появившееся граффити «ярким проявлением вандализма» и рассчитывают, что виновник будет наказан.

Ранее СК завел дело по факту повреждения Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости. На месте происшествия найден пустой аэрозольный баллон. Свидетелей удалось установить и допросить.