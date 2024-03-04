Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту повреждения Поспеловской батареи, входящей в состав Владивостокской крепости, на острове Русском во Владивостоке, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что в соцсетях было обнаружено видео, на котором неизвестный мужчина наносит краской из баллончика надпись на памятнике. В СУ СК по региону напомнили, что памятник входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900-1902 года, и сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.
На месте происшествия следователи обнаружили пустой аэрозольный баллон. Свидетелей удалось установить и допросить. Лицо, причастное к преступлению, устанавливается.
Как сообщалось в соцсетях, на стене памятника появилась надпись «Akosh+Sasha».
Владивостокская крепость – самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.