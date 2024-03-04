СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

СК Приморья возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале ведомства сообщается, что в соцсетях было обнаружено видео, на котором неизвестный мужчина наносит краской из баллончика надпись на памятнике. В СУ СК по региону напомнили, что памятник входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1900-1902 года, и сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ.

На месте происшествия следователи обнаружили пустой аэрозольный баллон. Свидетелей удалось установить и допросить. Лицо, причастное к преступлению, устанавливается.

Как сообщалось в соцсетях, на стене памятника появилась надпись «Akosh+Sasha».

Владивостокская крепость – самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО.