Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.28 комментариев
Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам
Американский предприниматель Илон Маск рекомендовал украинским властям приступить к переговорам с Россией, пока Украина не потеряла доступ к Черному морю.
По словам Маска, если конфликт будет продолжаться еще долго, Киев может потерять контроль над Одессой, передает RT.
Отмечается, что Маск посоветовал киевскому режиму сесть за стол переговоров прежде, чем страна лишится выхода к Черному морю.
«Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет», – написал Маск в своем микроблоге.