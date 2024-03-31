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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    28 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    21 комментарий
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня

    Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск рекомендовал украинским властям приступить к переговорам с Россией, пока Украина не потеряла доступ к Черному морю.

    По словам Маска, если конфликт будет продолжаться еще долго, Киев может потерять контроль над Одессой, передает RT.

    Отмечается, что Маск посоветовал киевскому режиму сесть за стол переговоров прежде, чем страна лишится выхода к Черному морю.

    «Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет. Я рекомендую урегулирование путем переговоров, прежде чем это произойдет», – написал Маск в своем микроблоге.


    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области

    Украинская компания «Центрэнерго» сообщила о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

    Разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области
    @ Теплое Будущее/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование, сообщила компания «Центрэнерго».

    Оценивая «степень разрушения», в «Центрэнерго» заявили: «Разная, от полного до значительного». Компания не смогла сообщить, когда ТЭС может быть восстановлена, передает ТАСС.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

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    30 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.

    Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»

    Экс-морпех Хо: Ситуацию на Украине сможет изменить только настоящая армия НАТО

    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    @ Nicolas Messyasz/Pool/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тыс. человек не поможет ВСУ выиграть, ситуацию на поле боя могла бы изменить только настоящая армия НАТО, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Хо считает, что отправка 20 тыс. французских солдат плюс 40 тыс. солдат НАТО, не изменят ситуацию для Украины в лучшую сторону, этих сил недостаточно, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего военного, помочь ВСУ сможет только отправка настоящий армии альянса из пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом, по словам Хо, Россия может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.

    Ранее эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

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    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

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    30 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    Координатор подполья Лебедев: ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удары по военной части ВСУ и Мартыновскому аэродрому в Николаевской области Украины, уничтожена военная техника НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по аэродрому в 13.50, тогда же наблюдалась активность авиации, а именно, взлетал и садился самолет, передает РИА «Новости».

    Второй удар был нанесен в 12.20 по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском, где случились три прилета.

    По данным подпольщика Лебедева, пострадал личный состав, уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы.

    Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.

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    30 марта 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ с помощью дронов на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики рассказали, что следят за ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении днем и ночью, инициатива полностью на стороне ВС России.

    Командир расчета БПЛА с позывным «Массажист» рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, что следят за ВСУ при помощи дронов круглосуточно и в любую погоду. По его словам, украинские военные боятся лишний раз показываться из укрытий, хотя ранее вели себя очень нагло.

    Военный также отметил, что у ВСУ нет возможности закрепиться, только сдаваться.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

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    30 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

    Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия парализовала ВСУ из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, переброска резервов оказалась невозможной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

    Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

    По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

    Коментарии (6)
    30 марта 2024, 17:27 • Новости дня
    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen

    Эксперт Вейхерт: Шведские истребители Gripen не помогут Украине остановить наступление России

    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen
    @ Zuma Exclusive/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen не изменит ход конфликта в пользу ВСУ, заявил бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

    Вейхерт напомнил, что ранее Украине уже были переданы старые советские МиГ и готовятся к отправке американские F-16, но это не повлияло на сложное положение ВСУ на поле боя. По его мнению, Запад, посылая устаревающую технику, цепляется за «абсурдную надежду» на перелом ситуации в пользу Украины, передает РИА «Новости».

    Аналитик уверен, что ВСУ проигрывают в конфликте, а НАТО лишь «пичкает» их бесполезной техникой. По его словам, «ни F-16, ни Gripen, даже при их тандемном использовании, не остановят натиск России.

    Вейхерт не видит сценария, при котором Украина, даже с западным вооружением, сможет победить Россию и вернуть потерянные территории.

    Напомним, кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

    Президент Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, то такие аэродромы станут законной целью для российских военных.

    Коментарии (6)
    30 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
    Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска скоро разберутся с Одессой и могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут их остановить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Бывший советник Пентагона заявил, что русские скоро могут пересечь реку и продвигаются все ближе к Одессе, с которой, по его словам, российские войска «скоро разберутся». По его словам, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад, и остановить ВС России в наступлении на Киев не смогут, передает РИА «Новости».

    Макгрегор счел абсурдными предложения Западу каким-то образом предотвратить продвижение российской армии. По его словам, остановить конфликт можно было еще весной, заключив соглашения, но США сделали все, чтобы катастрофа продолжалась.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России.

    Коментарии (4)
    30 марта 2024, 02:28 • Новости дня
    Киев назвал Булгакова и Глинку «символами российской имперской политики»

    Украинский институт национальной памяти назвал Булгакова, Глинку и декабристов «символами российской имперской политики»

    Киев назвал Булгакова и Глинку «символами российской имперской политики»
    @ Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Писатель Михаил Булгаков, поэт Иосиф Бродский, композитор Михаил Глинка и декабристы являются «символами российской имперской политики», заявил Украинский институт национальной памяти.

    УИНП опубликовал «экспертные заключения», в которых указал на недопустимость сохранения на Украине памятников и географических названий в честь «символов российской имперской политики», передает ТАСС.

    Булгакова назвали «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что Булгаков, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев. Сказано, что Булгаков поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Бродскому поставили в вину стихотворение «На независимость Украины». Также УИНП выразил недовольство эссе «Как нам обустроить Россию» Александра Солженицына.

    Глинку назвали «культурным маркером» русского мира, а его чествование на Украине сочли недопустимым из-за опасности «нивелирования различий между украинской и российской национальными идентичностями», ведущей к «угрозе для национальной безопасности Украины». Глинку УИНП раскритиковал за оперу «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») и «Патриотическую песню».

    Оценивая декабристов, УИНП заявил, что те придерживались идеологии панславизма и не считали, что Украина должна существовать отдельно от России. В частности, Павла Пестеля в УИНП осудили за «имперский дух» в проекте конституции «Русская правда».

    При этом УИНП не стал возражать против сохранения географических названий и памятников, посвященных русскому хирургу Николаю Пирогову.

    Напомним, министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал «депушкинизацию» частью избавления страны от «тоталитарного прошлого».

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