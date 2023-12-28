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В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине
В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева
План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».
По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.
Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.
Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».
В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.
«Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.
По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.
Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.