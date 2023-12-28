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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 13:03

    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

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    26 декабря 2023, 12:27
    Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Установлены личности жителей Феодосии, которые сняли и опубликовали в соцсетях видео с атакой ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.

    «Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.

    Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.

    Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (67)
    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

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    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

    Коментарии (22)
    26 декабря 2023, 09:51
    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек

    Аксенов: В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб человек, двое ранены, также повреждена инфраструктура, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что из-за вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены.

    Также глава Крыма сообщил, что повреждены шесть зданий, в них выбиты окна.

    В данный момент шестеро жильцов эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    По словам Аксенова, транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Украина предприняла атаку в районе Феодосии в Крыму. График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки в районе порта.

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    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

    Коментарии (14)
    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

    Коментарии (14)
    28 декабря 2023, 06:36
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Украинские беспилотники сбиты над Крымом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сработала над морем, по предварительной информации, был сбит беспилотник.

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    25 декабря 2023, 17:40
    Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

    Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

    В решении суда, который пересматривал решение Таганского суда Москвы вынести обвинительный приговор Корищенко и еще одному фигуранту дела Максиму Пальчуну, руководившего офшорными компаниями, сказано, что оба обвиняемых освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», сообщает РИА Новости.

    По версии следствия, Корищенко и Пальчун вывели активы «Инвестбанка» в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате банк был обанкрочен, а обязательства перед вкладчиками исполняло государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Фигурантов дела задержали в 2021 году, когда Корищенко был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что в Таганском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю председателя Центробанка Константину Корищенко по делу о хищении активов у «Инвестбанка». Корищенко признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.


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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

    Коментарии (2)
    28 декабря 2023, 00:51
    ПВО сработала в Севастополе

    Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

    ПВО сработала в Севастополе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сработала над морем; по предварительной информации, сбит беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев со ссылкой на Спасательную службу Севастополя сообщил в Telegram, что информации о повреждении инфраструктуры не поступало.

    Во вторник сообщалось, что в результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», украинские самолеты сбиты.

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