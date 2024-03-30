Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.26 комментариев
ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
«РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово
Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.
«Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»
Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.