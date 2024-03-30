  • Новость часа«Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
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    Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
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    Шойгу велел привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам ОПК на Алтае
    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года
    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»
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    Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    19 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    19 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 16:39 • Новости дня

    За неделю в плен сдались 18 украинских военных

    Tекст: Кристина Цыцура

    В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Авиация и средства ПВО ВС России за неделю сбили 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре американские ракеты ADM-160 MALD, две ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Также были уничтожены управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган».

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    30 марта 2024, 01:16 • Новости дня
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    Зеленский подтвердил удар по двум ГЭС и пригрозил войной Молдавии
    @ ЛенТВ24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил российские удары по двум ГЭС и заявил, что вооруженный конфликт может распространиться на Молдавию.

    Зеленский в соцсетях заявил, что Каневская и Днестровская ГЭС оказались «осознанными целями» российских ударов. При этом он заявил, что Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области.

    Судя по всему, Зеленский имел в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицает свою ответственность за экологическую катастрофу. На прошлой неделе ВС России нанесли ракетные удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – ДнепроГЭС. Однако сама плотина не повреждена, в то время как большая часть ее машинных отделений повреждена или разрушена.

    «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова», – настаивает Зеленский. – «Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    Напомним, в последние дни Украина активизировалась на молдавском направлении. Новым послом в Молдавии станет бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который является одним из самых одиозных и русофобски настроенных деятелей киевского режима.

    Тем временем власти Молдавии выслали российского дипломата из-за работы избирательного участка в Приднестровье. МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария и объявил ему о высылке одного из сотрудников молдавского посольства в качестве ответной меры.

    Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Кишинев нацелился на разрыв отношений с Москвой. Лавров заявил, что власти Молдавии «не делают никаких выводов из того, что происходило в последние годы». Он указал, что НАТО уже превратило Украину в «инструмент своей агрессии», теперь альянс намерен повторить «то же самое» с Молдавией.

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    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    29 марта 2024, 23:57 • Новости дня
    Подоляк заявил о продвижении российских войск «все дальше вперед»

    Подоляк предсказал дальнейшее наступление российских войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины остаются «в обороне», а российские войска «давят» и «продвигаются все дальше вперед», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что российские войска продолжают наращивать вооружения, укрепляться и пополнять запасы. Он признал, что Украина не в состоянии справиться с проблемой с нехватки оружия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Советник главы офиса президента Украины заявил, что страна готовится к различным сценариям. Он выразил сомнение, что Россия готова к крупномасштабному наступлению, но подчеркнул, что российские войска «будут и дальше наступать».

    Подоляк отверг идею заморозки конфликта, считая, что Россия «не готова» к ней, так как имеет «ясные цели».

    Он высказал мнение, что в конфликте на Украине «речь идет не о территориях, но о доминировании»: «Или Россия будет господствовать в Европе, или Россия проиграет и в Европе будет господствовать закон».

    Советник главы офиса президента Украины считает, что «некоторые страны», которые оказывают поддержку Киеву, «боятся выиграть» в конфликте.

    Напомним, Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта. Он пояснил, что из-за нехватки ресурсов невозможно планировать наступательные операции на тактическом уровне.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    30 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.

    Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    29 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    Зеленский: Украина может пойти на мирные переговоры без выхода на границы 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.

    Зеленский считает, что президент России Владимир Путин, возможно, будет готов к переговорам, если ВСУ выйдут на границы 2022 года, но для этого военных шагов Киева мало. По его словам, необходимо, чтобы Россия «оказалась в полной торговой блокаде», пишет «Лента.ру»  со ссылкой на CBS News.

    Президент Украины отметил, что для победы нужно помочь Киеву экономически и политически. Он заявил, что необязательно «возвращать» территории исключительно военным путем.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира».

    Напомним, глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.

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    30 марта 2024, 00:44 • Новости дня
    Зеленский возложил на США ответственность за отступление ВСУ

    Зеленский предрек отступление вооруженных сил Украины в случае отсутствия помощи со стороны США

    Tекст: Антон Антонов

    Отсутствие военной помощи со стороны США означает, что украинским войскам придется отступать, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что без поддержки США украинские войска не получат ПВО, ракет для ЗРК Patriot, средств РЭБ и артиллерийских снарядов. По его словам, «это значит», что ВСУ «будут возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шажками». Отдельно он подчеркнул «дефицит ракет» для ПВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Зеленский сказал, что ВСУ ищут возможность не отступать в зоне боевых действий. Он заявил, что стабильный фронт позволил бы Украине подготовить новые подразделения ВСУ для новой попытки контрнаступления в 2024 году.

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    29 марта 2024, 18:55 • Новости дня
    В граничащей с Россией Сумской области решили построить линии укреплений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сумской области Украины, граничащей с Россией, возводятся несколько линий стационарных фортификационных сооружений, сообщила военная администрация региона.

    Как указали в военной администрации, строительством занимаются 26 подрядных компаний из разных областей Украины. Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх уточнил, что в области одновременно строится несколько линий стационарных фортификационных сооружении, передает ТАСС.

    Отмечается, что укрепления строятся из бетона, дерева и металлических конструкций по проекту Центрального проектного института Минобороны Украины. В администрации подчеркнули, что завершить работы планируется в ближайшие несколько недель. Решение о возведении оборонительных рубежей было принято после провала попытки контрнаступления ВСУ и ряда неудач на фронте.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале строительства трех линий фортификационных сооружений, новых оборонных рубежей протяженностью 2 тыс. км.

    Накануне в подконтрольной Зеленскому Харьковской области признали промедление со строительством укреплений. Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

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    30 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Шольц назвал поддержку Украины необходимой для безопасности Германии

    Шольц заявил о необходимости поддерживать Украину «решительно и благоразумно» ради безопасности Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Германия намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Берлин делает это ради собственной безопасности, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц заверил, что Германия «стремится к более спокойному миру». Он заявил, что мир без свободы ведет к угнетению, а без справедливости невозможен, передает ТАСС.

    По версии Шольца, Германия оказывает помощь Украине «в борьбе за справедливый мир». Берлин намерен поддерживать Киев «так долго, сколько это потребуется», поскольку это деляется якобы «ради безопасности» самой Германии.

    Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. Он сказал, что Украину нужно «поддерживать решительно и благоразумно», и призвал Германию к сплоченности.

    Напомним, Шольц сказал, что ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

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    30 марта 2024, 15:30 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ

    Минобороны: ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ

    ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

    Отмечается, что цели ударов достигнуты, все объекты поражены.

    Ранее украинская компания «Центрэнерго» сообщила, что в Харьковской области Украины на Змиевской ТЭС уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

    Напомним, военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщал, что «были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове». Кроме того, российские войска  нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

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    30 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

    Расчеты пушек «Гиацинт-Б» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

    Tекст: Александра Юдина

    Группировками войск «Запад» расчетами 152-мм буксируемыми пушками «Гиацинт-Б» во время разведки нанесено огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что артиллеристы действовали в составе разведывательно-ударных контуров, что позволило им оперативно выявлять цели и наносить по ним точные удары. Целеуказание и корректировка огня велись с помощью беспилотников.

    В результате действий артиллеристов группировки «Запад» были уничтожены до 30 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, три артиллерийских орудия, четыре минометных расчета и склад с боеприпасами.

    Ранее «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью.

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    30 марта 2024, 16:19 • Новости дня
    Польский футболист Рыбус рассказал о травле из-за игры за российский клуб

    Футболист «Рубина» Рыбус: Россия сделала из меня мужчину, а хейтеры желали смерти

    Польский футболист Рыбус рассказал о травле из-за игры за российский клуб
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Польский защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал о травле, с которой столкнулся после начала спецоперации на Украине. Футболист заявил, что не собирается покидать Россию, где он «стал настоящим мужчиной, создал семью и добился своих наибольших футбольных успехов».

    Рыбус рассказал, что ему писали различные сообщения: о том, что он продался и его призовут в российскую армию.

    «Говорили убраться к черту... И никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель. Было больно, но я знал, что могу с этим столкнуться», – приводит слова Рыбуса sport.tvp.pl, передает РИА «Новости».

    Футболист рассказал, что, как профессиональный спортсмен, часто сталкивался с жесткой критикой, но то, что произошло после начала действий на Украине, было похоже на лавину, масштаб ненависти был невероятным, ему желали смерти.

    По его словам, он всего добился в России, где стал настоящим мужчиной, у него здесь семья и дом. Рыбус не считает, что должен уезжать из России, так как не причиняет никому вреда, играя в футбол.

    В июне 2022 года Польский футбольный союз объявил, что Рыбус после перехода в московский «Спартак» не будет вызываться в расположение сборной. Летом 2022 года Рыбус подписал контракт со «Спартаком», в июне 2023 года защитник перешел в казанский «Рубин».

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    30 марта 2024, 15:50 • Новости дня
    ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Авдеевском направлении

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину, чтобы занять более выгодные рубежи.

    Нанесено поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ, а также отражено 64 контратаки противника в нескольких населенных пунктах ДНР, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    За неделю на этом направлении ВСУ потеряли более 1870 военнослужащих, 13 танков, 20 бронемашин и 50 автомобилей. Также было поражено 30 орудий полевой артиллерии, среди них гаубицы производства США, артиллерийская установка М109 Paladin и САУ Panzerhaubitze 2000.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю. Также были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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