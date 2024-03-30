Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
За неделю в плен сдались 18 украинских военных
В течение недели в плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Авиация и средства ПВО ВС России за неделю сбили 11 британских крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре американские ракеты ADM-160 MALD, две ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Также были уничтожены управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, «Ураган».
Ранее сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.