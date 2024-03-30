В Германии призвали не надеяться на скорый «хороший» конец конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

По его словам, не приходится надеяться на скорый хороший конец, даже если этого хочется, передает RT.

При этом немецкий политик выступил против «заморозки» конфликта, отметив, что такое решение может принять только Киев.

Также Хабек добавил, что ВС России полностью перешли на военные рельсы и продолжают наращивать число вооружений.

В заключение он все же призвал продолжать оказывать военную поддержку Киеву, несмотря на опасения об эскалации конфликта.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал поддержку Украины необходимой для безопасности Германии.

Напомним, Шольц сказал, что ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

