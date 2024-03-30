Шольц назвал поддержку Украины необходимой для безопасности Германии

Шольц заявил о необходимости поддерживать Украину «решительно и благоразумно» ради безопасности Германии

Tекст: Антон Антонов

Шольц заверил, что Германия «стремится к более спокойному миру». Он заявил, что мир без свободы ведет к угнетению, а без справедливости невозможен, передает ТАСС.

По версии Шольца, Германия оказывает помощь Украине «в борьбе за справедливый мир». Берлин намерен поддерживать Киев «так долго, сколько это потребуется», поскольку это деляется якобы «ради безопасности» самой Германии.

Канцлер обвинил Москву в нарушении принципа незыблемости границ путем применения силы. Он сказал, что Украину нужно «поддерживать решительно и благоразумно», и призвал Германию к сплоченности.

Напомним, Шольц сказал, что ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по вопросам безопасности, как может «выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».