Мединский рассказал об учебниках по истории для 5–9 классов

Мединский сообщил о готовности учебников по истории для 5–9 классов

Tекст: Антон Антонов

Новые учебники созданы на базе уже существующих материалов линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки Мединского, передает ТАСС.

Они были усовершенствованы, адаптированы к современным образовательным стандартам и прошли две апробации в академии наук. Подобная комплексная проверка учебников проводилась впервые.

Внедрение новых учебников будет проходить постепенно, с апробацией в разных регионах. По словам Мединского, учебники станут «лучшими за последние 30 лет», но их совершенствование продолжится и после публикации.

Новые учебники истории будут представлять собой единый курс, состоящий из двух томов: история России и всеобщая история. В пятом классе будет изучаться только всеобщая история (Рим, Греция, Византия, Индия), но с включением элементов, касающихся современной территории России: Херсонес, Аркаим, Фанагория, скифы, сарматы и первые славяне.

Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».