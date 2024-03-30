Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.11 комментариев
Мединский рассказал об учебниках по истории для 5–9 классов
Мединский сообщил о готовности учебников по истории для 5–9 классов
Учебники по истории для 5–9 классов уже готовы и находятся на стадии рецензирования. Ожидается, что они будут опубликованы до конца 2024 года, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Новые учебники созданы на базе уже существующих материалов линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки Мединского, передает ТАСС.
Они были усовершенствованы, адаптированы к современным образовательным стандартам и прошли две апробации в академии наук. Подобная комплексная проверка учебников проводилась впервые.
Внедрение новых учебников будет проходить постепенно, с апробацией в разных регионах. По словам Мединского, учебники станут «лучшими за последние 30 лет», но их совершенствование продолжится и после публикации.
Новые учебники истории будут представлять собой единый курс, состоящий из двух томов: история России и всеобщая история. В пятом классе будет изучаться только всеобщая история (Рим, Греция, Византия, Индия), но с включением элементов, касающихся современной территории России: Херсонес, Аркаим, Фанагория, скифы, сарматы и первые славяне.
Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».