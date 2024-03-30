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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    11 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    30 марта 2024, 04:28 • Новости дня

    Мединский рассказал об учебниках по истории для 5–9 классов

    Мединский сообщил о готовности учебников по истории для 5–9 классов

    Tекст: Антон Антонов

    Учебники по истории для 5–9 классов уже готовы и находятся на стадии рецензирования. Ожидается, что они будут опубликованы до конца 2024 года, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Новые учебники созданы на базе уже существующих материалов линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и линейки Мединского, передает ТАСС.

    Они были усовершенствованы, адаптированы к современным образовательным стандартам и прошли две апробации в академии наук. Подобная комплексная проверка учебников проводилась впервые.

    Внедрение новых учебников будет проходить постепенно, с апробацией в разных регионах. По словам Мединского, учебники станут «лучшими за последние 30 лет», но их совершенствование продолжится и после публикации.

    Новые учебники истории будут представлять собой единый курс, состоящий из двух томов: история России и всеобщая история. В пятом классе будет изучаться только всеобщая история (Рим, Греция, Византия, Индия), но с включением элементов, касающихся современной территории России: Херсонес, Аркаим, Фанагория, скифы, сарматы и первые славяне.

    Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».

    29 марта 2024, 08:26 • Новости дня
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    В России показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики англо-французских крылатых ракет Storm Shadow, применяемых ВСУ. Впервые показано внутреннее устройство такого боеприпаса.

    Разборка ракеты Storm Shadow проводилась с целью изучения ее принципов работы и разработки технологий обезвреживания. Полученные данные будут переданы в различные российские ведомства и учебные центры, передает РИА «Новости».

    В снятом видео демонстрируется процесс разборки ракеты. На кадрах можно видеть устройство боевой части, турбореактивного двигателя, а также материалы, из которых собраны ракета и ее корпус.

    По общему состоянию корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности.

    Ранее разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Коментарии (19)
    29 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия

    Меркурис: Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО

    На Западе забили тревогу из-за способного пробить оборону НАТО российского оружия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» способен пробить оборону НАТО, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    По его словам, ВС России использовали против Киева гиперзвуковые ракеты «Циркон» при этом в НАТО понимают, что эти ракеты способны проникать сквозь их оборону и уничтожать цели в глубине Румынии и Польши, передает РИА «Новости».

    По мнению Меркуриса, никто всерьез не воспринимает заявления Украины о том, что ВСУ якобы способны успешно перехватывать эти ракеты и никто не обладает возможностями, которые бы позволили отслеживать запуск «Циркона».

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

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    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    29 марта 2024, 14:28 • Новости дня
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    Российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны украинской армии, сообщило российское Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Для удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (51)
    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

    Коментарии (19)
    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

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    29 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Орбан назвал идеальный исход для Украины

    Орбан: Украине в идеальном случае надо стать буферной зоной между НАТО и Россией

    Орбан назвал идеальный исход для Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украине лучше всего стать буферной зоной между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в разговоре с австрийским канцлером Вольфгангом Шюсселем.

    Нужно учитывать географию Украины, она находится по соседству с Россией, и для нее самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности, сказал премьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Mandiner.

    В ином случае украинцы могут потерять свою страну. Орбан добавил, что Россия никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

    При этом венгерский политик отметил, что не видит угрозы «нападения России на какую-либо страну НАТО».

    Ранее Орбан уже высказывал похожее предложение. По его мнению, для Украины «лучшей перспективой» было бы превращение в буферную зону между НАТО и Россией.

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    29 марта 2024, 09:22 • Новости дня
    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger

    Обозреватель Forbes назвал бесполезными танки Challenger, которые Британия передала Киеву

    Forbes назвал бесполезными переданные Британией Украине танки Challenger
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Дэвид Экс в своей колонке для Forbes раскритиковал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине, и назвал их бесполезными.

    В качестве проблем с Challenger 2 Экс указывает на то, что Украина получила танки без комплекта дополнительной брони, хотя лишние три тонны веса сделали бы британскую бронетехнику еще менее подвижной на мягкой украинской почве, передает РИА «Новости».

    Экс также раскритиковал 120-мм пушку танка, утверждая, что ее ствол изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как гладкоствольная пушка, по его словам, имеет втрое больший ресурс.

    Автор при этом указывает, что танков Challenger 2 Украина получила всего 14, один из которых уже был уничтожен.

    Экс считает, что не стоит тратить усилия на содержание и буксировку этих танков, поскольку Challenger 2 не подходит для украинского театра военных действий.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками в районе населенного пункта Работино. Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области.

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    29 марта 2024, 12:52 • Новости дня
    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Эксперты Бундестага: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает

    Бундестаг: При ударе России по силам НАТО на Украине 5-я статья не сработает
    @ Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    По их оценке, коллективный ответ альянса был бы возможен только в случае прямого «нападения» России на одну из стран НАТО или на объекты на их территории, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Также материал опубликован в газете Welt.

    В то же время эксперты Бундестага считают, что участие французских сухопутных сил в конфликте на стороне Украины было бы «допустимо с точки зрения международного права».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку военных Германии и войск НАТО на Украину.

    В Кремле Макрона назвали наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    29 марта 2024, 17:08 • Новости дня
    Польша приостановила участие в ДОВСЕ

    Президент Польши подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

    Польша приостановила участие в ДОВСЕ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает канцелярия президента Польши.

    В канцелярии польского лидера пояснили, что Польша формально остается стороной соглашения о ДОВСЕ, но не будет обязана выполнять его положения, передает РИА «Новости».

    Ранее Сейм Польши проголосовал за приостановку участия в ДОВСЕ.

    Москва сообщила о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. Страны – члены НАТО сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре. На днях о выходе из ДОВСЕ объявила Молдавия. Политолог Федор Лукьянов заявил, что ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО.

    Коментарии (16)
    29 марта 2024, 05:46 • Новости дня
    Из-за видео амурных похождений военкома на Украине начали проверку

    В Ровненской области Украины начали служебную проверку из-за видео поцелуев военкома с тремя женщинами на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как начальник Ровненского городского военкомата на Украине Александр Ярмошевич на рабочем месте целуется как минимум с тремя коллегами женского пола. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что начали служебную проверку.

    Встречи Ярмошевича с каждой из женщин проходили в разные временные отрезки. Видеосъемка, вероятно, велась тайно, передает РИА «Новости».

    В ВСУ обещали дать «надлежащую оценку» как «содержанию смонтированного видеоряда», так и самому «тайному видеонаблюдению в служебном помещении».

    36-летний подполковник Ярмошевич был назначен на должность начальника военкомата после участия в так называемой «АТО» – карательной операции Киева против населения Донбасса.

    Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

    Коментарии (8)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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