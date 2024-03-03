Атаман: Участники проекта «Время героев» принесут пользу России

Атаман Джангаев: Запуск программы «Время героев» воодушевил людей

Tекст: Андрей Резчиков

«Президент правильно сказал, что старые элиты дискредитировали себя и растет новая элита, которую нужно обучить и направить. Настает время героев, которые должны прийти во власть. Многие люди воодушевлены инициативой по запуску программы «Время героев», – считает Чимид Джангаев, депутат Народного Хурала Калмыкии, атаман окружного казачьего общества «Калмыцкий казачий округ войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Джангаев участвовал в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Службу проходил с 2002 по 2009 годы. Он также был участником операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году и контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Те, кто добровольно пошел на фронт, шли по зову сердца, из чистых побуждений. Участники и ветераны СВО доказали свою преданность Родине. Защита страны с оружием в руках – это всегда проявление любви в Родине, – продолжил собеседник. – Почему именно на этих людей можно положиться? Те, кто узнал вкус окопного хлеба, – все герои. Но я бы особо отметил не только офицеров, но и сержантов, которые могут поднять людей в атаку, быстро сориентироваться в критической ситуации, взять ответственность за принятое решение. Мало кто знает, какой груз ответственности несут на себе командиры разных уровней, когда во что бы то ни стало надо выполнить боевую задачу».

По его словам, участники проекта «Время героев» принесут пользу стране на новом – трудовом фронте. «Эти люди с обостренным чувством справедливости. Они доказали, что на них можно опираться. Они особенно будут востребованы на управленческом уровне. Если их обучить, направить, они справятся с любой задачей. Они не потерялись в окопах, смогли взять на себя ответственность. Думаю, и сейчас не потеряются, проект «Время героев» даст положительные плоды», – уверен спикер.

Джангаев согласен с мнением о том, что выпускники «Времени героев» будут также полезны в оборонно-промышленном комплексе и привнесут более реалистичные подходы в эту сферу. «Заводам и конструкторским бюро будет полезнее не экспериментировать лишний раз и не тратить силы в пустую, а пользоваться реальным опытом участников СВО», – считает атаман Калмыцкого казачьего округа.

На этой неделе по инициативе президента России Владимира Путина стартовал прием заявок на участие в проекте «Время героев». Прием продлится более пяти недель. С самого начала обучения участники получат персональных наставников, в роли которых выступят руководители администрации президента РФ, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин сказал об участниках специальной военной операции: «Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и без всякого преувеличения могу сказать: сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты».

За первые три часа приема заявки подали более 6 тыс. человек. Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алексей Комиссаров отметил высокий интерес граждан к новой образовательной программе. «Мы понимаем актуальность «Времени героев», и результаты регистрации в первые часы – подтверждение того, что инициатива президента России Владимира Владимировича Путина находит самый широкий отклик в российском обществе», – сказал Комиссаров.